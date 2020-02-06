Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье
В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость 25 процентов. Это объясняется высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Отмечается, что строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 процентов стоимости проекта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 17:23, Ашберн
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Здоровье
Рошаль признал грипп более опасным, чем коронавирус
Коронавирус — неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России — это абсолютно верно.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Футбол
WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
Бартомеу не уволит Абидаля из-за конфликта с Месси
Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Шоу-бизнес
Сати Казанова призналась, что больна
Совсем недавно в своем блоге 37-летняя певица и экс-солистка группы Фабрика Сати Казанова поделилась информацией о своей болезни, которую она стеснялась с малых лет.
Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в избиении пасынка мужчину
Чертановский районный суд Москвы арестовал Мурата Шханукова, обвиняемого в избиении своего малолетнего пасынка.
Гаджеты
Fujifilm показала объектив XF 50 мм f/1 и ещё две модели GF, включая самую светосильную
Первый и, возможно, наиболее интересный для публики объектив — Fujifilm XF 50 мм f/1.
Происшествия
Растет число погибших при сходе лавины в Турции
Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека.
Общество
В Петербурге отменят штрафы за остекленные балконы
Поправки предполагают отмену штрафов для тех, кто застеклил свои балконы до 11 января 2020 года.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Культура
У Ксении Собчак появится свое шоу на «Первом канале»
Соведущим Собчак по шоу «Док – Ток» станет Александр Гордон.
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Политика
Наследие Путина закрепят в Конституции
В свою очередь глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов объяснил такую позицию президента тем, что «Путин думает о будущем и хочет зафиксировать свое политическое наследие».
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Космос
Американский зонд смог выдержать рекордное сближение с Солнцем
Недавно произошло сближение американского межпланетного зонда Parker Solar Probe на максимально близкое расстояние с Солнцем.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака
Уже в апреле 2017-го Доэрти поделилась радостными новостями: рак актрисы вошел в стадию ремиссии.
Футбол
Сент-Этьен — Марсель 0:2
Вторая команда лиги просто начала играть на удержание счета и не планировала ничего создавать впереди.
Здоровье
Сахалинцы могут начать диспансеризацию онлайн
Пациенты поликлиники №2 Южно-Сахалинска могут начать проходить диспансеризацию дома.