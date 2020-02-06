Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость 25 процентов. Это объясняется высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Отмечается, что строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 процентов стоимости проекта.
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России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru17:09

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть за два года

ТАСС17:05

В Совфеде спрогнозировали рост цен на жилье на 25%

URA.Ru17:01

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия17:04
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Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
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Рошаль признал грипп более опасным, чем коронавирус

Коронавирус — неизвестная вирусная инфекция, которая расползается по миру, и то, что мы вовремя ограничили сообщение, контакты, проводили превентивные мероприятия в России — это абсолютно верно.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
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Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

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Сообщается, что президент «сине-гранатовых» уже созвонился с Абидалем и Месси по телефону.
Евро-футбол.ру 12:17
Здоровье

В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра

Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
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Совсем недавно в своем блоге 37-летняя певица и экс-солистка группы Фабрика Сати Казанова поделилась информацией о своей болезни, которую она стеснялась с малых лет.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

РИА Новости 13:42
Происшествия

Суд в Москве арестовал обвиняемого в избиении пасынка мужчину

Чертановский районный суд Москвы арестовал Мурата Шханукова, обвиняемого в избиении своего малолетнего пасынка.
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Fujifilm показала объектив XF 50 мм f/1 и ещё две модели GF, включая самую светосильную

Первый и, возможно, наиболее интересный для публики объектив — Fujifilm XF 50 мм f/1.
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Растет число погибших при сходе лавины в Турции

Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека.
BFM.ru 10:09
Общество

В Петербурге отменят штрафы за остекленные балконы

Поправки предполагают отмену штрафов для тех, кто застеклил свои балконы до 11 января 2020 года.
ЛОТ 12:20
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
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Соведущим Собчак по шоу «Док – Ток» станет Александр Гордон.
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Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
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Политика

Наследие Путина закрепят в Конституции

В свою очередь глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов объяснил такую позицию президента тем, что «Путин думает о будущем и хочет зафиксировать свое политическое наследие».
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Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Космос

Американский зонд смог выдержать рекордное сближение с Солнцем

Недавно произошло сближение американского межпланетного зонда Parker Solar Probe на максимально близкое расстояние с Солнцем.
Территория новостей 02 февраля в 15:07
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Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

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Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Экономика

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
РИА Новости 08:56
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У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака

Уже в апреле 2017-го Доэрти поделилась радостными новостями: рак актрисы вошел в стадию ремиссии.
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Футбол

Сент-Этьен — Марсель 0:2

Вторая команда лиги просто начала играть на удержание счета и не планировала ничего создавать впереди.
Евро-футбол.ру 17:08
Здоровье

Сахалинцы могут начать диспансеризацию онлайн

Пациенты поликлиники №2 Южно-Сахалинска могут начать проходить диспансеризацию дома.
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