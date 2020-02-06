Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия16:01
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Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
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Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Культура
Генри Кавилл рассказал о знаменитой сцене в ванной из «Ведьмака»
Известный актер Генри Кавилл рассказал о том, как у него неудачно получилось отдать дань уважения сцене из серии игр про Ведьмака на съемках сериала про Геральта – главного героя книг писателя Анджея Сапковского.
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Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали
Приобрести новый смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ станет возможным за 600 долларов.
Транспорт
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Политика
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Более 60 сотрудников МИД России, оформленных для работы в США, ждут американских виз уже несколько месяцев, а некоторые из них — более двух лет.
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В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
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Общество
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Хоккей
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Гаджеты
В чипах Huawei нашли бэкдор
Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.