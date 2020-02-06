Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия16:01

Подробнее о событии

Цены на жилье в России могут вырасти на 25%

РЕН ТВ18:32

Недвижимость в России может подорожать на 25% за два года

Life.ru17:48

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть за два года

ТАСС17:05

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru17:09

СМИ: недвижимость в России может подорожать на 25%

Московский Комсомолец17:33

В Совфеде спрогнозировали рост цен на жилье на 25%

URA.Ru17:01

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия17:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском 04:50
Футбол

Жозе Моуринью: «„Саутгемптон“ был лучше, но мы заслужили победу за игру на пределе»

«Саутгемптон» был лучше на поле, но мы заслужили победу, потому что играли на пределе.
Матч ТВ 18:35
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле

Власти Турции уточнили число жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.
Российская газета 15:11
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Политика

Сенат США оправдал Дональда Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК 16:00
Здоровье

Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите

Заболевший коронавирусом гражданин КНР, 30-летний Вань Юньбинь, рассказал, как о нем заботятся в больнице Читы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:31
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

РИА Новости вчера в 16:55
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

"Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
ТАСС 10:55
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

ТАСС вчера в 20:08
Происшествия

Суд в Москве арестовал обвиняемого в избиении пасынка мужчину

РБК 12:14
Шоу-бизнес

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели 11:37
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03 февраля в 12:50
Культура

Генри Кавилл рассказал о знаменитой сцене в ванной из «Ведьмака»

Известный актер Генри Кавилл рассказал о том, как у него неудачно получилось отдать дань уважения сцене из серии игр про Ведьмака на съемках сериала про Геральта – главного героя книг писателя Анджея Сапковского.
Piter.tv 14:44
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

РИА Новости 13:42
Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали

Приобрести новый смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ станет возможным за 600 долларов.
Rusargument 15:37
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Политика

МИД РФ: более 60 российских дипломатов не получили визы США

Более 60 сотрудников МИД России, оформленных для работы в США, ждут американских виз уже несколько месяцев, а некоторые из них — более двух лет.
Коммерсантъ 14:02
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 12:13
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru 08:49
Общество

У семьи экс-министра обороны Сердюкова нашли недвижимость на Рублевке

У экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, который был снят со своей должности в 2012 году из-за коррупционного скандала, нашли два земельных участка.
Большой бизнес 13:54
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Кино

Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»

В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
News.ru 09:22
Общество

Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Коммерсантъ 08:42
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Гаджеты

В чипах Huawei нашли бэкдор

Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Вести.Ru 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное