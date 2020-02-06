Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия16:01

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Цены на квартиры могут вырасти на четверть

Телеканал 360°18:59

Цены на жилье в России могут вырасти на 25%

РЕН ТВ18:32

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России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru17:09

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС17:05

СМИ: недвижимость в России может подорожать на 25%

Московский Комсомолец17:33

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

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