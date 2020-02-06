Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия16:01
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Политика
Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Шоу-бизнес
На «Первом канале» выйдет новое шоу с телеведущей Ксенией Собчак
Телеведущая Ксения Собчак готовится к выходу нового телевизионного шоу в эфире Первого канала, которое должно появится совсем скоро.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб
В сирийской провинции Идлиб правительственные войска вошли в город Саракиб, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Аль-Маядин".
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Компания Blizzard прокомментировала ситуацию с неудачным запуском игры Warcraft III: Reforged, которая вызвала массу недовольства среди геймеров.
Баскетбол
«Химки» проиграли «Маккаби», несмотря на дабл-дабл Шведа
Политика
Сенат США оправдал Дональда Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Политика
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Экономика
Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля
Работники Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о подорожании перелётов за границу, которое начнётся с 5 февраля из-за обновлённых курсов доллара и евро по отношению к российскому рублю, сообщают «Известия».
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Экономика
Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%
Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Кино
«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков
Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Кино
Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»
В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
Гаджеты
Honor 20 Lite поступает в продажу в России
Honor 20 Lite поступит в продажу 14 февраля. Его стоимость составит 14 990 руб.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Происшествия
Житель Казани рассказал о ситуации на карантинном лайнере в Японии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту круизного судна Diamond Princess у берегов Японии, на котором выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, находятся 24 гражданина России.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.