Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

с чего всё началось

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.

Политика Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Политика Сенат США оправдал Дональда Трампа Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

Политика Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Экономика Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля Работники Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о подорожании перелётов за границу, которое начнётся с 5 февраля из-за обновлённых курсов доллара и евро по отношению к российскому рублю, сообщают «Известия».

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Транспорт В России предложили изменить правила использования шипованных шин Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.

Кино Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны» В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.

Политика В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.

Общество Счетная палата оценила работу правительства Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.

Происшествия Житель Казани рассказал о ситуации на карантинном лайнере в Японии Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту круизного судна Diamond Princess у берегов Японии, на котором выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, находятся 24 гражданина России.