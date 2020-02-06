Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия05 февраля в 16:01
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Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
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Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Хоккей
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»
Общество
Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Общество
Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
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Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Здоровье
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Интернет
Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP
Браузер Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов, передаваемых по протоколу HTTP.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Общество
Рейтинг: кто зарабатывает больше всех в России
Как пишет "Российская газета", основываясь на данных рекрутингового портала HeadHunter, в Новосибирске искали "генерального директора / CEO", предлагая кандидату 800 тысяч рублей в месяц.
Общество
Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай
Общество
В Японии на круизном лайнере обнаружены новые заболевшие
В Японии еще у троих пассажиров обнаружен коронавирус 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у портового города Йокогама.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинги России
Согласно информации, опубликованной международным рейтинговым агентством Fitch, эксперты организации приняли решение сохранить долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB".
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Экономика
Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Культура
Собчак с новым шоу на Первом канале обвинили в плагиате
Редакция телеканала RTVI обвинила Ксению Собчак и ее новое шоу, которое будет выходить на Первом канале, в откровенном плагиате.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»
Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»
Шоу-бизнес
Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Футбол
Игало не полетит на сбор «МЮ» из-за ситуации с коронавирусом
Нигерийский нападающий Одион Игало не полетит с "Манчестер Юнайтед" на тренировочный сбор в Испанию из-за возможного ужесточения правил въезда в Великобританию в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Здоровье
Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок
Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.