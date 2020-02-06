Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости06 февраля в 03:43

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUMвчера в 03:40

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru05 февраля в 17:09

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Общество

Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов

Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Российская газета 06:04
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Политика

Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
ТАСС вчера в 12:04
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Хоккей

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»

Газета.Ru вчера в 22:05
Общество

Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Газета.Ru 05:39
Футбол

Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами России и Испании

iReactor 01:55
Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Интерфакс 05:18
Политика

Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
RT на русском 05:46
Общество

Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.
Труд 05:46
Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 10:59
Здоровье

Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Lenta.ru 06 февраля в 09:57
Интернет

Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP

Браузер Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов, передаваемых по протоколу HTTP.
Актуальные Новости 01:13
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Мой Брянск 02:09
Политика

Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Коммерсантъ 05:23
Общество

Рейтинг: кто зарабатывает больше всех в России

Как пишет "Российская газета", основываясь на данных рекрутингового портала HeadHunter, в Новосибирске искали "генерального директора / CEO", предлагая кандидату 800 тысяч рублей в месяц.
Вести.Ru 02:50
Общество

Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай

Коммерсантъ 06:17
Общество

В Японии на круизном лайнере обнаружены новые заболевшие

В Японии еще у троих пассажиров обнаружен коронавирус 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у портового города Йокогама.
Российская газета вчера в 20:09
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

BFM.ru 01:20
Экономика

Fitch подтвердило рейтинги России

Согласно информации, опубликованной международным рейтинговым агентством Fitch, эксперты организации приняли решение сохранить долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB".
Капитал страны 02:44
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Экономика

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 08:53
Культура

Собчак с новым шоу на Первом канале обвинили в плагиате

Редакция телеканала RTVI обвинила Ксению Собчак и ее новое шоу, которое будет выходить на Первом канале, в откровенном плагиате.
Shraibikus News 02:03
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»

Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Газета.Ru 06:06
Футбол

«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»

Российская газета 05:51
Шоу-бизнес

Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
ФАН 06 февраля в 14:15
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Футбол

Игало не полетит на сбор «МЮ» из-за ситуации с коронавирусом

Нигерийский нападающий Одион Игало не полетит с "Манчестер Юнайтед" на тренировочный сбор в Испанию из-за возможного ужесточения правил въезда в Великобританию в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 06:02
Здоровье

Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Lenta.ru 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
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