Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

с чего всё началось

Стоимость жилья в России может подорожать в ближайшие два года на 25%. Как сообщает в четверг газета "Известия", повышение цен будет связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков, а также уходом мелких фирм с рынка.

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

Экономика Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.

Общество «Шоколадницу» возглавил бывший топ-менеджер мебельной фабрики До «Шоколадницы» Подгорный был управляющим директором одного из старейших игроков российского мебельного рынка — фабрики «Мария», а также занимался развитием агрохолдинга «Солнечные продукты».

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Политика Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.

Происшествия Генерала Музраева не перевели под домашний арест Лефортовский суд столицы продлил до 10 мая срок ареста бывшему руководителю Волгоградского областного управления Следственного комитета России, советнику главы СКР Александра Бастрыкина генерал-лейтенанту Михаилу Музраеву.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 получит новую оперативную память LPDDR Американская компания Micron Technology начала серийное производство новых модулей памяти LPDDR5, первым гаджетом с новым модулем станет Xiaomi Mi 10.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Общество Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.