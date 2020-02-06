Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Читать в источнике
Комментировать1041
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

Подробнее о событии

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUM02:34

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°вчера в 11:15

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новостивчера в 03:43

В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русском05 февраля в 21:27

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 17:05

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБКвчера в 06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.
News.ru вчера в 04:54
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Армия и оружие

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru вчера в 10:44
Спорт

Тренер Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Ранее СМИ сообщали, что 21-летнюю Солдатову госпитализировали после попытки суицида.
Аргументы и Факты вчера в 08:24
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Отмечается, что если ситуация продолжит развиваться в соответствии с прогнозом, то Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.
Известия 05:35
Общество

В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский сообщает Strana.Ua.
РИА Новости 04:32
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Происшествия

Провалившийся в Петербурге под лед школьник находится в реанимации

РИА Новости 05:46
Происшествия

Полиция в Томске проверяет инцидент со стрельбой из-за уборки снега

Полицейские в Томске начали проверку после того, как местный пенсионер повздорил с коммунальщиками из-за очистки крыши стоматологической поликлиники от снега – дошло до стрельбы из пистолета, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости 05:32
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Life.ru вчера в 10:43
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Политика

Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»

По данным агентства, накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры против «Роснефти», если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Известия 01:41
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 03:54
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
RT на русском 05:08
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
РБК вчера в 04:17
Политика

Военная делегация РФ посетит Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе

Российская военная делегация в ближайшее время будет направлена в Анкару, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в сирийском Идлибе.
iReactor вчера в 15:45
Экономика

Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Вести.Ru вчера в 08:38
Общество

Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Lenta.ru 05:50
Футбол

Комитет профессионального футбола предложил РФС реформу Кубка России

Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) предложил исполкому организации рассмотреть проект реформирования структуры проведения Кубка России сезона-2020/21, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 03:21
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
ТАСС 01:55
Происшествия

Консул Украины подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

Сотрудник консульства посольства Украины в молдавском городе Бельцы Александр Сторожук подозревается в изнасиловании 17-летней девочки из Сынджерей.
Евразия Daily 05 февраля в 07:24
Кино

Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
РЕН ТВ 02:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное