Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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Эксперт оценил возможность роста цен на жильё на 25%

RT на русском06:24

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06:43

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РИА Новостивчера в 20:53

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04
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Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

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Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
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РИА Новости 04:29
Происшествия

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Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom 04 февраля в 01:43
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Верховной раде

Депутаты разных фракций Верховной рады начали блокировать трибуну перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о рынке земли.
Известия 06:35
Здоровье

В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой

Больной раком жительнице Самары приходится каждый день ездить в онкодиспансер за таблеткой, так как препарат включили в список льготного лекарственного обеспечения только с 1 января 2020 года, после закупки лекарства женщина будет принимать его дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
РИА Новости вчера в 08:35
Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
Футбол

Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Lenta.ru 03:57
Армия и оружие

Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе

В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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Экономика

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
RT на русском 04:52
Авто

В январе российский авторынок вырос на 2%

Тарантас Ньюс 06:39
Наука

В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов

Планетолог пояснил, что целью его работы было показать, на что будет похожа Земля с высохшими океанами и морями.
ToDay News Ufa 04 февраля в 12:28
Гаджеты

Продажи часов Apple обогнали всю швейцарскую часовую индустрию

За тоже время вся швейцарская часовая индустрия, в которую входят такие бренды, как Swatch и TAG Heuer, отгрузила всего около 21,1 млн. устройств, что на 13% меньше, чем годом ранее.
Вести.Ru 04:44
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Политика

Польские госкомпании отказались от закупок угля в России

Польские государственные компании прекратят импортировать уголь из России.
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Шоу-бизнес

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Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник 05:15
Транспорт

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Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
РБК 02:51
Авто

Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson

Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.
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В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка

В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
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СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
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Глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что компания Microsoft в действительности конкурирует с Google и Amazon, а не с Sony.
REGNUM вчера в 18:53
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