Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Читать в источнике
Оценить1129
с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Происшествия
В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь
В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Единоборства
Боксер Кушиташвили намерен выучить английский с помощью сокамерников
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили намерен выучить английский язык с помощью сокамерников, сообщает RT.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Фигурное катание
Валиева победила в короткой программе на юниорском ЧР
По итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров лидирует Камила Валиева.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Киберспорт
Kingdom Come: Deliverance будут раздавать в Epic Games Store
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Происшествия
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Экономика
Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
Здоровье
Амурская больница пожаловалась на прессинг Роспотребнадзора и СМИ
Медики жалуются, что из-за информационной кампании против их больницы некоторые родители пациентов «опускаются до открытых оскорблений медицинского персонала».
Футбол
Тамбовчане создали петицию с просьбой разрешить ФК «Тамбов» играть на «Спартаке»
Отчаявшиеся болельщики, которые любят местный клуб, но не настолько, чтобы на каждый матч ездить в Саранск или Нижний Новгород, создали петицию.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Транспорт
В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»
На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
Технологии
В марте YouTube лишится классического дизайна
За последние годы на YouTube уже не раз менялся интерфейс главной страницы.
Армия и оружие
Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились.
Происшествия
На журналиста «Новой газеты» и адвоката напали неизвестные в Грозном
Девушка-адвокат достаточно серьёзно избита. Нападение произошло в холле гостиницы и у входа.
Армия и оружие
На Синайском полуострове взорвали американский танк
Американский танк Сухопутных войск Египта был взорван на Синайском полуострове.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.