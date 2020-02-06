Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUM07 февраля в 03:40

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru05 февраля в 17:09

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Коммерсантъ 03:29
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Здоровье

Врач назвал оптимальное для здоровья количество секса в неделю

9111.ru 06 февраля в 04:34
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 07 февраля в 14:39
Общество

В Испании подтвердили второй случай коронавируса

Минздрав Испании подтвердил второй случай нового типа коронавируса в стране.
RT на русском 05:08
Космос

Япония успешно вывела на орбиту спутник-шпион

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) заявило об успешном запуске спутника-шпиона «Когаку-7» ракетой-носителем Н2А.
RT на русском 01:40
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости 06 февраля в 17:46
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с общего старта свободным стилем.
Вести.Ru 05:08
Политика

В Азербайджане начались внеочередные парламентские выборы

Выборы будут признаны состоявшимися в любом случае — обязательный порог явки в законах страны не предусмотрен.
Коммерсантъ вчера в 23:18
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастливо живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию два года назад.
StarHit.ru вчера в 15:00
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до десяти

Говорит Москва 00:02
Политика

В МИД оценили возможность перемирия во время переговоров США и талибов

Радикальное движение "Талибан" готово к прямым переговорам с правительством Афганистана после подписания соглашения с США, обсуждается идея введения временного перемирия в стране на период переговоров, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 03:33
Здоровье

В России изменились правила назначения льготных лекарств

Поправки были внесены в приказ Минздрава №4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения".
Российская газета вчера в 23:30
Культура

Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ

Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Культуромания 07 февраля в 06:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Bimru.ru вчера в 08:17
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество

Франция признала высокий уровень опасности урагана «Сиара»

Приближающийся к северным департаментам Франции ураган «Сиара» получил предпоследний уровень погодной опасности.
Экономика сегодня 03:16
Гаджеты

В России начались продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456

Planet Today вчера в 09:44
Экономика

Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам

После очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ стало ясно, что следом российские банки снизят ставки по ипотеке и депозитам.
Общественная электронная газета 03:28
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
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Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

REGNUM 07 февраля в 20:29
Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
РИА Новости вчера в 21:11
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" оказался сильнее "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru вчера в 21:55
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
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Гаджеты

Джим Келлер обещает смену архитектуры CPU Intel каждые пять лет

Инженер заявил, что собирается ввести практику разработки процессорной архитектуры с нуля каждые пять лет.
Игромания.ру 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
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