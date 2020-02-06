Экономика
RT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%
В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить1206
с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия05 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Футбол
Федор Смолов: «Не думал над предложением „Сельты“ и 10 секунд»
Агент сказал, что «Сельта» заинтересована в моих услугах. Не думал даже и 10 секунд, буквально сразу ответил, что готов переехать.
Фигурное катание
Валиева стала победительницей юниорского первенства России
Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Компания Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, запрещенных к показу в ряде стран.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Культура
Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе
Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Наука
Стволы тропических деревьев помогут в изучении человеческой истории
Происшествия
Истощённую дочь забрали у матери-вегана в Кисловодске
Состояние девочки было критическим. В Кисловодске у женщины-вегана забрали истощённую 1,5-годовалую дочь.
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Происшествия
Консул Украины в Молдавии попал под подозрение в изнасиловании
Сотрудник консульства Украины в молдавском городе Бельцы попал под подозрение в изнасиловании 17-летней девушки.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Общество
Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова
Апелляционный суд Лондона отказался удовлетворить требования российского предпринимателя Олега Дерипаски по спору о выплате $95,2 млн экс-главе Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимиру Чернухину.
Космос
NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за коронавируса и гриппа
"Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города", - прокомментировала решение замначальника муниципального управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Голливудский актер Кирк Дуглас, известный по своей роли в фильме «Спартак», умер в возрасте 103 лет.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу
Экономика
Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района
Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Авто
Российский авторынок показал рост в январе
"Январь 2020 года ознаменовался ростом уровня продаж на 1,8 %, или на 1 799 штук по сравнению с январем 2019 года, и составил 102 102 автомобиля", - говорится в сообщении.
Политика
Молдавия готова предоставить автономию Приднестровью, заявил Додон
Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.
Политика
«Делиться не готов»: чего хочет Лукашенко от Путина
«Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».
Политика
Журналисты узнали, что было на обед у Путина и Лукашенко в Сочи
Как ранее сообщало радио Sputnik, 7 февраля в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Происшествия
СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.