Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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