Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известиявчера в 16:01
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Экономика
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Клубы АПЛ могут вернуть прежние сроки летнего трансферного окна
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Общество
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Общество
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Технологии
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Общество