Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

с чего всё началось

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.

Политика Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».

Спорт Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.

Происшествия Обвиненный в госизмене россиянин попал на видео Обвиняемый в госизмене россиянин Виктор Королев доставлен в Лефортовский суд Москвы, который должен рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста.

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае выросло «По данным на 00:00 4 февраля в Национальную комиссию по здравоохранению поступило 24 324 сообщений о подтвержденных случаях (один случай в провинции Хайнань не подтвердился) и о 490 летальных исходах, а 892 пациента излечились и были выписаны из клиник», — цитирует RNS сообщение китайского ведомства.

Политика Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.