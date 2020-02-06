Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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Эксперт оценил возможность роста цен на жильё на 25%

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РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости03:43

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04
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Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
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Обвиненный в госизмене россиянин попал на видео

Обвиняемый в госизмене россиянин Виктор Королев доставлен в Лефортовский суд Москвы, который должен рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста.
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Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

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Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Троих людей из карантинной зоны под Тюменью поместили в стационар Областной инфекционной больницы.
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В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

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Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара

Татьяна Бочарова отмечает, что переизбыток сахара приводит к вымыванию витаминов группы B (что чревато депрессией и плохим настроением) и кальция.
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