Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

Подробнее о событии

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUMвчера в 03:40

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости06 февраля в 03:43

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru05 февраля в 17:09

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

BFM.ru 01:46
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
RT на русском вчера в 15:53
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости вчера в 21:38
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Газета.Ru вчера в 04:02
Хоккей

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»

Газета.Ru вчера в 22:05
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский траулер

У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 01:58
Политика

Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х

ТАСС 06 февраля в 09:26
Футбол

Эвертон – Кристал Пэлас: ириски одержат победу

Комментатор телеканала «Хабар» и эксперт сайта Legalbet Амангельды Сейтханов предлагает ставку на победу Эвертона в матче чемпионата Англии.
Legalbet 06 февраля в 00:55
Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Гаджеты

AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
iXBT.com 06 февраля в 07:09
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Армия и оружие

В США объяснили установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках

США размещает на подлодках ядерные заряды малой мощности для того, чтобы сдерживать конфликты с разными странами.
Московский Комсомолец вчера в 16:57
Космос

Российские микроспутники смогут показывать рекламу из космоса

В будущем рой аппаратов сможет передавать визуальную информацию на Землю. В том числе, возможно выведение рекламных сообщений.
Экономика сегодня 01:30
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс 01:45
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

В Антарктиде зафиксирована рекордно высокая температура

На аргентинской научной станции в Антарктиде были отмечены аномально высокие температуры, которые составили новый (с 1961 года) рекорд — 18,3 градуса выше ноля.
Хакасия-Информ вчера в 23:26
Хоккей

Овечкин высказался по поводу своей результативности в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать о 700-м голе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
RT на русском 03:08
Общество

Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию

Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
Ведомости вчера в 14:52
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости 06 февраля в 17:46
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa 06 февраля в 04:54
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Газета.Ru вчера в 10:44
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости 06 февраля в 21:20
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 06 февраля в 04:25
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ вчера в 16:56
Культура

Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Российская газета 05 февраля в 10:44
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
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