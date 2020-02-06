Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

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Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru05 февраля в 17:09

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Происшествия

Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек

По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
РЕН ТВ 04:00
Происшествия

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар

В Магнитогорске на металлургическом комбинате 8 февраля произошёл пожар. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.
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Происшествия

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По меньшей мере 21 человек погиб и 33 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.
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Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Дни24 вчера в 18:00
Происшествия

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Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
RT на русском 01:22
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК вчера в 08:25
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
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В Афганистане обстреляли американских военных

РИА Новости 15:03
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Известия вчера в 08:03
Общество

Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости 05:45
Технологии

SpaceX планирует запустить Starlink в свободное плавание на бирже

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Политика

Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Pravda.Ru 05:41
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
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Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину»

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Общество

Экс-чиновница Хужина представила свое видение скандала с блокадниками

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NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing

Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
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В РФ стартуют продажи Huawei Mate 30 Pro и лавандового Huawei P30 Pro

Стоимость нового варианта Huawei P30 Pro составляет 59 990 рублей.
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Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Известия 18:58
Экономика

Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
ТАСС вчера в 09:08
Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
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В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости вчера в 19:40
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Российские хоккеисты пропустили пять шайб в матче Евротура со Швецией

В матче второго тура Шведских хоккейных игр сборная России на льду "Эрикссон Глоб-Арены" в Стокгольме проиграла команде Швеции со счетом 2:5. Для россиян это поражение стало вторым в рамках третьего этапа Евротура.
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Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

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Политика

Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.
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Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

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Infox.ru вчера в 03:12
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