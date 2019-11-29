Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке может упасть ниже девяти процентов до конца 2019 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на банковских экспертов. В октябре средняя ставка по ипотеке опустилась до 9,4 процента, что является минимумом последних двух лет.
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В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
RT на русском29 ноября в 13:09
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