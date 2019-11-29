Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли скорое падение ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке может упасть ниже девяти процентов до конца 2019 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на банковских экспертов. В октябре средняя ставка по ипотеке опустилась до 9,4 процента, что является минимумом последних двух лет.
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Рынок ипотеки ожидают новые максимумы

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ТАСС05:11

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RT на русском29 ноября в 13:09

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РИА Новости29 ноября в 10:55

Россиян в новом году обрадуют ипотекой под 3%

Уралинформбюро29 ноября в 06:47
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