Экономика
Lenta.ruРоссии предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке может упасть ниже девяти процентов до конца 2019 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на банковских экспертов. В октябре средняя ставка по ипотеке опустилась до 9,4 процента, что является минимумом последних двух лет.
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В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
RT на русском29 ноября в 13:09
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Политика
Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной
Контакт президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря может позволить прояснить позицию Киева по минским договоренностям.
Происшествия
На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты
Руководитель одной из сект 48-летняя Земфира Г. задержана после убийства в Екатеринбурге 9-летнего мальчика.
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В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
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Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Футбол
«Атлетико» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Начало – в 23:00 по московскому времени.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
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Первый день зимы в Петербурге начался снегопадом
Происшествия
Брянский врач-трансгендер осужден за распространение порнографии
Готовящийся к операции по ампутации гениталий и принимающий женские гормональные препараты брянский эндокринолог Михаил Кривецкий осужден Советским районным судом города Брянска за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних, сообщает 30 ноября «Новая газета».
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Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
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Йохауг выиграла гонку преследования в Руке, Непряева — 18-я
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась женская гонка преследования на десять километров свободным стилем.
Политика
Соловьев и Познер поспорили из-за Путина
Журналисты Владимир Соловьев и Владимир Познер поспорили о будущем российского телевидения после слов Путина об «ахинее», которую несут ТВ-эксперты.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Происшествия
В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
«В доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Политика
«Северному потоку – 2» пригрозили «новогодним трюком» из Вашингтона
Соединенные Штаты все еще могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате.
Происшествия
Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге
Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
Наука
Ученые рассказали, какой напиток лучше пить по утрам
Группа ученых из Бразилии, США, Франции и Германии провела исследования и выяснила, что лучше пить по утрам.
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Хоккей
Российский хоккеист был уволен из команды из-за роскошной жены-канадки
23-летнего Никиту Щербака уволили из хоккейного клуба «Авангард». Поводом для этого стала его соблазнительная жена Лорен.
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Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети
В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Авто
Названы новые правила для российских автомобилистов с 1 декабря
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Космос
Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС
Планируется, что «Прогресс МС-13» станет третьим космическим грузовиком, который запустят к МКС в 2019 году.