Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

с чего всё началось

Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, и через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев.

России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу

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