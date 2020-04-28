Коронавирус
Lenta.ruРоссии предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, и через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев.
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с чего всё началось
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.РИА Новостивчера в 20:57
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Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Здоровье
Губернатору на условия труда пожаловались курские врачи
Открытое письмо написал губернатору Курской области коллектив реанимационного, пульмонологического и приемного отделений городской больницы №6. В стационаре сейчас находятся 28 человек с подозрением на коронавирус и пневмонией.
Цензуры.Нет 04:54
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Здоровье
Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
Политика
Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru 03:00
Здоровье
Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
Врач-эпидемиолог перечислил, какие органы человеческого организма поражает коронавирус, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:32
Общество
В Петербурге раскрыли число заболевших коронавирусом по районам
В Петербурге впервые раскрыли данные о числе пациентов с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на коронавирус по районам города.
Мойка78 04:46
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти
Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.
ЗакC.Ру 04:17
Происшествия
На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима
В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.
Известия 26 апреля в 10:47
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
РЕН ТВ вчера в 10:18
Культура
Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой
В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса.
ФАН 26 апреля в 17:22
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В Якутии прокуратура проверит условия содержания вахтовиков Газпрома
Якутск, 28 апреля 2020, 11:12 — REGNUM В Якутии прокуратура Ленского района начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
REGNUM 04:12
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Гаджеты
Samsung Galaxy Note20 получит улучшенную SoC Exynos
Платформа получит увеличенную производительность в сравнении с Exynos 990. Известно, что работа над Exynos 992 идет уже довольно долго.
Anonsens 04:45
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Вильфанд оценил возможное влияние жары на распространение коронавируса
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал вероятность снижения распространения коронавируса в связи с наступлением жаркой погоды в стране.
RT на русском 04:30
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ вчера в 06:20
Политика
Трамп ответил на вопрос о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга ответил на вопрос о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
RT на русском вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
Происшествия
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:14
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Экономика
«Газпром нефть» намерена выплатить рекордные дивиденды
Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить рекордные дивиденды — 37,96 руб. на обыкновенную акцию — за 2019 год, сообщает компания.
Вести.Ru 03:54
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32