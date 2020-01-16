Финансы
News-24.ruРоссии предрекли снижение курса до 200 рублей за доллар
Руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев предположил, что в ближайшем будущем возможно снижение курса рубля до 200 рублей за доллар в рамках смягчения политики Центробанка.
Читать в источнике
Оценить3440
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Театры
Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже
Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно купаться на Крещение
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Происшествия
Соколов призвал не делать «ток-шоу» из истории с убийством аспирантки
Политика
Стало известно, когда объявят новый состав правительства
Новые состав правительства объявят во вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Из Госдумы отозвали законопроект об иностранном финансировании партий
Законопроект о ликвидации партий за пожертвования от иностранных юридических и физических лиц отозвали из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Политика
Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Гаджеты
Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов
Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Общество
В России на автомобиль впервые нанесли полицейскую маркировку
Дополнительную маркировку нанесли на похищенную машину, которую вернули собственнику с измененными угонщиками VIN-номерами.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
По словам президента, в случае если доходы семьи в расчете на одного человека не превышают 1 МРОТ, то семьи должны получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
7 человек пострадали в ДТП на Пулковском шоссе
В результате ДТП пострадали семь человек. Двое из них находились в иномарке, остальные пятеро были пассажиры маршрутки.
Технологии
Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде
Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде.