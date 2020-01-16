Финансы

News-24.ruNews-24.ruРоссии предрекли снижение курса до 200 рублей за доллар

Руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев предположил, что в ближайшем будущем возможно снижение курса рубля до 200 рублей за доллар в рамках смягчения политики Центробанка.
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