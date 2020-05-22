Коронавирус
Газета.RuРоссии предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.РБК21 мая в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:44, Ашберн
Политика
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»
«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
Lenta.ru 03:25
Общество
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал "Российской газете" о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа.
РИА Новости 02:53
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
Коммерсантъ вчера в 00:59
Общество
Названы регионы-лидеры России по социальной ориентированности бюджетов
По данным «РИА-Рейтинга», самыми социальными бюджетами в регионах России оказались бюджеты Сахалинской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
Московский Комсомолец 03:16
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником
"Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:38
Экономика
В России резко упала выдача ипотеки
Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
LiveSport.ru вчера в 11:44
Общество
У главы Тувы выявлен коронавирус
Вести.Ru 00:56
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 вчера в 05:20
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском вчера в 10:16
Общество
Из перинатального центра забрали жившую там девочку
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
Политика
Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина
Посольство РФ отмечает, что в материале Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому эти показатели составляют 27 процентов.
Слово и Дело 23 мая в 23:29
Авто
Автокомпании в РФ потеряли в апреле 60% доходов
Согласно статданным российских аналитиков, в апреле 2020 год российские автокомпании заработали 85,7 млрд рублей.
RuNews24.ru вчера в 04:43
Происшествия
Возросло число пострадавших в перестрелке в Москве
Число пострадавших в ходе перестрелки, произошедшей на юге Москвы 24 мая, возросло до двух.
Lenta.ru 03:56
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).
РБК 03:18
Армия и оружие
В США назвали причину критики решения Трампа по выходу из договора об «Открытом небе»
Выясняется, что в США далеко не с единодушным одобрением было воспринято решение администрации президента Дональда Трампа по выходу из договора об «Открытом небе».
Военное обозрение 03:39
Общество
В Белоруссии число заболевших COVID-19 превысило 34 тысячи
За весь период с начала пандемии умерли 190 пациентов «с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Говорит Москва 22 мая в 07:36
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
Футбол
ВЭБ.РФ и РФПИ начали искать зарубежных инвесторов для ЦСКА
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о начале совместного с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) поиска возможностей для привлечения зарубежных инвесторов для московского футбольного клуба ЦСКА.
Коммерсантъ 01:40
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37