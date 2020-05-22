Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.

с чего всё началось

Наиболее вероятным развитием ситуации с COVID-19 на территории Росси эксперты считают сценарий, предусматривающий новые карантины в стране вплоть до следующего года.

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