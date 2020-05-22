Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссии предсказали череду карантинов до конца этого года

В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
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с чего всё началось

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК21 мая в 17:00

Подробнее о событии

Исследование: России не грозит кризис как в 90-е

ТАСС21 мая в 18:22

России предрекли череду карантинов до 2021 года

Lenta.ru21 мая в 19:48

Возможная череда изоляционных режимов грозит потерей 10% российского ВВП

Ведомости21 мая в 19:08

России предрекли череду карантинов до конца 2021 года

URA.Ru21 мая в 18:23

Чёрный лебедь на пруду: Россия просидит на карантинах до Нового года

News.ru22 мая в 13:52

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

РБК21 мая в 17:00

«Критический спад»: эксперты допустили падение экономики России на 15% по итогам года

Forbes21 мая в 17:00
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Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
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Шоу-бизнес

Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах

News.ru вчера в 07:58
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Экономика

Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше

Для сравнения: Россия добывает (по 2019 году) 560 миллионов тонн нефти и еще примерно столько же — если переводить на массу — природного газа.
РИА Новости 01:00
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Общество

Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:04
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Общество

В Москве умер еще 41 человек с коронавирусом

«В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — уточняется в сообщении.
Росбалт 02:38
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
1,9K
Общество

Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело вчера в 04:24
28
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
49
Здоровье

В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад

В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске 02:35
2
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,1K
Общество

Для выпускников школ проведут Последний звонок в онлайн-формате

Утром для выпускников прозвучит виртуальный последний звонок. Запланирован праздничный онлайн-марафон, посвященный Последнему звонку.
Краснодарские известия 01:53
Происшествия

В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены

Полиция Грузии задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую супругу в присутствии ребенка.
Известия вчера в 06:22
4
Кино

Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»

Evo-rus.com 23 мая в 11:22
15
Общество

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Коммерсантъ вчера в 20:44
39
Экономика

640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году

Стратегические цели ипотеки первичного рынка, заложенные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на период до 2024 года, предусматривают объем не менее чем в 1,1 млн кредитов, выдаваемых банками в год.
РБК вчера в 04:00
74
Происшествия

Полиция Крыма задержала пьяного дебошира в аэропорту Симферополя

Транспортная полиция Крыма задержала в аэропорту Симферополя пьяного авиапассажира, устроившего дебош на рейсе до Москвы.
Известия вчера в 20:20
33
Общество

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК вчера в 17:00
7
Общество

Онищенко рассказал, возможно ли чипирование через вакцину

Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200.
Pravda.Ru вчера в 09:13
62
Общество

Роскачество оценило соблюдение масочного режима в российских магазинах

По итогам проведенного мониторинга выяснилось, что и покупатели, и сотрудники магазинов соблюдают масочный режим.
Известия 01:43
Энергетика

Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
12
Гаджеты

Смарт-телевизор Honor X1 с диагональю 65 дюймов стоит $420

Неделю назад бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, анонсировал смарт-телевизоры семейства X1.
3DNews 02:15
Политика

Трамп объявил, что жертвовал годовую зарплату на нужды США

Президент США Дональд Трамп объявил, что с самого начала своей работы на посту отдавал свою годовую зарплату на нужды США.
Интерфакс вчера в 22:39
9
Космос

Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 00:42
11
Здоровье

В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге

В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
144
Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
1,5K
Общество

Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи

РБК вчера в 21:20
11
Как работают Яндекс.Новости?
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