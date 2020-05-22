Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссии предсказали череду карантинов до конца этого года

В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК21 мая в 17:00

Подробнее о событии

Эксперты назвали глубину экономического спада в России из-за эпидемии

REGNUM21 мая в 17:48

Возможная череда изоляционных режимов грозит потерей 10% российского ВВП

Ведомости21 мая в 19:08

России предрекли череду карантинов до конца 2021 года

URA.Ru21 мая в 18:23

Исследование: России не грозит кризис как в 90-е

ТАСС21 мая в 18:22

России предрекли череду карантинов до 2021 года

Lenta.ru21 мая в 19:48

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

РБК21 мая в 17:00

«Критический спад»: эксперты допустили падение экономики России на 15% по итогам года

Forbes21 мая в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

Discover24 14:42
62
Происшествия

В Москве около мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы

ТАСС 17:42
3
Происшествия

Бойца ММА задержали после перестрелки на юге Москвы

Известия 17:45
1,7K
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru вчера в 02:54
Происшествия

В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
9
Здоровье

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
253
Общество

Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
276
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
536
Игры

В Сети показали новые скриншоты Fallout 4: New Vegas

Создатели Fallout 4: New Vegas показали в Сети новые скриншоты видеоигры с изображением пейзажей.
Актуальные Новости 11:43
2
Фигурное катание

Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Космос

В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты

Американская компания Virgin Orbit сообщила, что отложила запланированное на воскресенье, 24 мая, демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли.
Комсомольская правда 16:41
Наука

Ученые обнаружили у человека «ген похудения»

ИнфоСМИ вчера в 08:46
39
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
56
Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
124
Авто

Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6

Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor 11:13
40
Общество

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих

Издание сообщает, что полиция предупреждала протестующих, прежде чем использовать слезоточивый газ.
RuNews24.ru 04:20
2
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru вчера в 09:02
1,2K
Политика

Нетаньяху предстал перед судом Израиля

В Израиле начался судебный процесс в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Росбалт 12:44
45
Здоровье

В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус

В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус На строгий карантин отправили пять человек.
MySLO.ru 15:01
3
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
465
Футбол

«Ювентус» хочет выставить на трансфер Игуаина

Metaratings 13:31
Космос

Сгоревшая ступень ракеты «Союз» удивила австралийцев

Специалист считает, что сгорела вся ступень ракеты в атмосфере, обломки до поверхности Земли не добрались.
Shraibikus News 22 мая в 11:22
Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
63
Политика

США перенесли проведение саммита G7 на конец июня

В США принято решение о переносе саммита G7.
ToDay News Ufa 14:16
6
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
6
Гаджеты

Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera 16:28
1
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей

Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
30
Общество

Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
60
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов уже мечтает о пятом ребенке

Буквально несколько дней назад Эмин Агаларов объявил о своем разводе с Аленой Гавриловой. У супругов есть общая 2-летняя дочь Афина.
Paparazzi.ru вчера в 15:27
7
Армия и оружие

США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои

ИА Красная Весна вчера в 05:30
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное