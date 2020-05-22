Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.

с чего всё началось

В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.

России предсказали череду карантинов до конца этого года

Происшествия В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России. 9

Здоровье В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы. 253

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 536

Фигурное катание Загитову признали олимпийской иконой стиля Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.

Космос В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты Американская компания Virgin Orbit сообщила, что отложила запланированное на воскресенье, 24 мая, демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли.

Экономика ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 124

Политика Нетаньяху предстал перед судом Израиля В Израиле начался судебный процесс в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. 45

Здоровье В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус В общежитии тульского педуниверситета обнаружен коронавирус На строгий карантин отправили пять человек. 3

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 465

Космос Сгоревшая ступень ракеты «Союз» удивила австралийцев Специалист считает, что сгорела вся ступень ракеты в атмосфере, обломки до поверхности Земли не добрались.

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова. 6

Гаджеты Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку. 1

Общество Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19. 60