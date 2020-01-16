Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту.
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с чего всё началось

России предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru03:42

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На Гайдаровском форуме предсказали 200 рублей за доллар

Московский Комсомолец05:38

Эксперт заявил о технической возможности движения курса доллара к ₽200

РБК06:04

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

Известия05:57

«Можно спать спокойно». Рублю падение не грозит

Телеканал 360°06:37

Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар

URA.Ru05:36

Эксперты предсказали России курс 200 рублей за доллар

Газета.Ru05:27

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Lenta.ru03:42
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Политика

Мишустин проводит встречи с депутатами Госдумы

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу, сообщает советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram.
Наша версия 02:20
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК вчера в 04:19
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Политика

Мишустин назвал приоритетом развитие оборонного комплекса

Кандидат на должность премьер-министра России глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин назвал приоритетом дальнейшее развитие оборонного комплекса страны.
Lenta.ru 06:26
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Политика

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.
Коммерсантъ 03:39
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Общество

Умер контрразведчик Иван Устинов

Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
Известия 06:18
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Биатлон

Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной

Малышко, которому в марте исполнится 33 года, заявил, что объективно его результаты действительно могли быть лучше, но вина за результат лежит не только на нём, но и на тренере, который списал его спустя месяц после начала сезона.
78.ru 05:22
Футбол

Эсекиэль Понсе: «Мой образец — Луис Суарес. Абсолютный топ!»

Главные переходы Цитата Суареса и типичный гол Понсе — Хенрик Ларссон, отец Джордана, бил по воротам интуитивно.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Энергетика

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Известия вчера в 06:45
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию

Коммерсантъ 06:18
Политика

Бывший куратор Украины в Кремле решил создать партию в Абхазии

Инал Ардзинба, ранее занимавший пост начальника департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а ныне глава Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, принял решение создать новую партию в Абхазии, передает РБК со ссылкой на политика.
Московский Комсомолец 05:21
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Политика

Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ

Сегодня появились надежды на проведение целого ряда реформ, заключил глава Счётной палаты.
REGNUM 05:24
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Культура

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Газета.Ru 00:01
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:01
Здоровье

Россияне сократили потребление алкоголя в два раза за 10 лет

Потребление спиртных напитков за десять лет в России сократилось почти в два раза.
Pravda.Ru 05:46
Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

РБК 00:00
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что негативно относится к инициативе депутатов о списании долгов россиян по кредитам.
РБК 06:34
Политика

Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации

Желание Трампа, как указывается в книге, было настолько сильным, что он прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, когда он может встретиться с Путиным.
Lenta.ru вчера в 23:50
Происшествия

Вылетевший из Петербурга в Мурманск самолет объявил о ЧС на борту

РЕН ТВ 02:02
Технологии

Петербургская компания Modum Lab выиграла грант на разработку образовательной платформы для российских школ

Петербургский VR/AR-разработчик Modum Lab создаст платформу для российского школьного образования с VR/AR и 3D-технологиями.
АБН 06:38
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