Финансы
Lenta.ruРоссии предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту.
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В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.Lenta.ru03:42
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Политика
Мишустин проводит встречи с депутатами Госдумы
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу, сообщает советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram.
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«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
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Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Политика
Мишустин назвал приоритетом развитие оборонного комплекса
Кандидат на должность премьер-министра России глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин назвал приоритетом дальнейшее развитие оборонного комплекса страны.
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Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Политика
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
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Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
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Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной
Малышко, которому в марте исполнится 33 года, заявил, что объективно его результаты действительно могли быть лучше, но вина за результат лежит не только на нём, но и на тренере, который списал его спустя месяц после начала сезона.
Футбол
Эсекиэль Понсе: «Мой образец — Луис Суарес. Абсолютный топ!»
Главные переходы Цитата Суареса и типичный гол Понсе — Хенрик Ларссон, отец Джордана, бил по воротам интуитивно.
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию
Политика
Бывший куратор Украины в Кремле решил создать партию в Абхазии
Инал Ардзинба, ранее занимавший пост начальника департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а ныне глава Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, принял решение создать новую партию в Абхазии, передает РБК со ссылкой на политика.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Политика
Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ
Сегодня появились надежды на проведение целого ряда реформ, заключил глава Счётной палаты.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Культура
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
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Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Россияне сократили потребление алкоголя в два раза за 10 лет
Потребление спиртных напитков за десять лет в России сократилось почти в два раза.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что негативно относится к инициативе депутатов о списании долгов россиян по кредитам.
Политика
Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации
Желание Трампа, как указывается в книге, было настолько сильным, что он прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, когда он может встретиться с Путиным.
Технологии
Петербургская компания Modum Lab выиграла грант на разработку образовательной платформы для российских школ
Петербургский VR/AR-разработчик Modum Lab создаст платформу для российского школьного образования с VR/AR и 3D-технологиями.