В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

с чего всё началось

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту.

Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Политика Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Политика Греф назвал самого главного министра в правительстве Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме рассказал о том, какой министр, по его мнению, должен быть самым главным в правительстве.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию Турция начнет отправлять своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат в четверг, 16 января.

Происшествия Во время съемок «Дома-2» умер оператор На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.