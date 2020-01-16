Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту.
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с чего всё началось

России предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru03:42

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Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар

URA.Ru05:36

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

Известия05:57

На Гайдаровском форуме предсказали 200 рублей за доллар

Московский Комсомолец05:38

Эксперт заявил о технической возможности движения курса доллара к ₽200

РБК06:04

Эксперты предсказали России курс 200 рублей за доллар

Газета.Ru05:27

России предрекли 200 рублей за доллар

Национальная служба новостей05:15

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Lenta.ru03:42
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Общество

Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа

RT на русском 05:17
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия

В Татарстане проверят жалобу детей из приюта на домогательства

Российская газета 02:19
Кино

Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим голливудским актером

VSE42.RU 00:06
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 05:50
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая

Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
REGNUM 06:22
Авто

Названы самые популярные китайские автомобили в России в 2019 году

По результатам года кроссовер Geely Atlas стал бестселлером бренда в России и самым популярным и продаваемым китайским автомобилем, доступным россиянам.
32CARS.ru 06:10
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Политика

В Чечне объяснили передачу Кадыровым полномочий

Газета.Ru 05:13
Политика

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Lenta.ru 05:20
Здоровье

Россияне сократили потребление алкоголя в два раза за 10 лет

Потребление спиртных напитков за десять лет в России сократилось почти в два раза.
Pravda.Ru 05:46
Происшествия

В Ленобласти первоклассник впал в кому, захлебнувшись в бассейне

Семилетний мальчик во Всеволожске впал в кому, нахлебавшись воды на занятии в бассейне.
Интересант 04:57
Политика

Греф назвал самого главного министра в правительстве

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме рассказал о том, какой министр, по его мнению, должен быть самым главным в правительстве.
Московский Комсомолец 05:18
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию

Турция начнет отправлять своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 06:18
Происшествия

Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат в четверг, 16 января.
Известия 06:16
Экономика

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Известия вчера в 11:27
Общество

В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
RT на русском 04:07
Политика

«Медведева по сути понизили»: что западные СМИ пишут о смене премьера

Медведев объявил об отставке правительства через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Forbes вчера в 12:28
Политика

Минх оговорился и предложил Мишустина на пост спикера Госдумы

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх предложил Михаила Мишустина на пост Председателя Госдумы.
РБК 06:24
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Общество

Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
Pravda.Ru 01:42
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru 14 января в 07:57
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Здоровье

Елена Малышева назвала рак почек «самым хорошим»

VSE42.RU 01:06
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Газета.Ru вчера в 12:02
Происшествия

В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек

REGNUM вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Брак Айзы распадается из-за Гуфа

Для многих Айза до сих пор остается «бывшей рэпера Гуфа», несмотря на то, что у нее давно другая семья.
StarHit.ru 06:00
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