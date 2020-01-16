Финансы
Lenta.ruРоссии предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту.
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с чего всё началось
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.Lenta.ru03:42
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Политика
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