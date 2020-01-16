В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

Политика Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.

Происшествия Открывший стрельбу в Новокузнецке был потерпевшим по уголовному делу Новокузнечанин, смертельно ранивший в четверг утром судебного пристава в помещении участка мирового суда в Центральном районе южной столицы Кузбасса, проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего.

Экономика Мишустин оценил затраты на план Путина Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин оценил затраты, которые понадобятся на реализацию плана по поддержке населения, предложенного президентом Владимиром Путиным.

Политика Иран не предоставил Канаде информацию от самописцев со сбитого Boeing По словам министра транспорта Канады Марка Гарно, власти Ирана пока не предоставили канадским специалистам информацию с черных ящиков украинского лайнера, который потерпел крушение под Тегераном.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Кудрин надеется, что смена правительства подстегнет реформы "Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС.

Политика Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Путин предложил пост премьер-министра Мишустину Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.

Общество Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд Зачем Hyundai и Kia инвестировали в стартап с российскими корнями Сделка с Huyndai и Kia — начало стратегического партнерства по глобальному внедрению коммерческих электромобилей, говорится в совместном сообщении компаний.

Политика Польский профессор рассказал об истоках ненависти к России По мнению профессора Ягеллонского университета Анны Разьны, Польша стала врагом Москвы, потому что в 2014 году Варшава поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе, сообщают News.ru.

Происшествия В ДТП под Саратовом погибли четыре человека Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).

Общество Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.