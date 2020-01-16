Финансы
Lenta.ruРоссии предсказали курс 200 рублей за доллар
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Происшествия
Открывший стрельбу в Новокузнецке был потерпевшим по уголовному делу
Новокузнечанин, смертельно ранивший в четверг утром судебного пристава в помещении участка мирового суда в Центральном районе южной столицы Кузбасса, проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Политика
Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Мишустин оценил затраты на план Путина
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин оценил затраты, которые понадобятся на реализацию плана по поддержке населения, предложенного президентом Владимиром Путиным.
Политика
Иран не предоставил Канаде информацию от самописцев со сбитого Boeing
По словам министра транспорта Канады Марка Гарно, власти Ирана пока не предоставили канадским специалистам информацию с черных ящиков украинского лайнера, который потерпел крушение под Тегераном.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Кино
Стал известен год премьеры спин-оффа «Игры престолов»
Спин-офф «Игры престолов», сериал HBO «Дом дракона» выйдет в 2022 году. Об этом сообщил директор телеканала Кейси Блойс.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Недвижимость
Санкт-Петербург поднялся в мировом рейтинге роста цен на жилье
Северная столица вошла в пятерку городов в мировом рейтинге по росту цен на жилую недвижимость. Ранее она занимала 37-ю строчку рейтинга.
Политика
Кудрин надеется, что смена правительства подстегнет реформы
"Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
Кино
В США покончил с собой актер из сериала «Друзья»
В Америке умер актер из сериала "Друзья" Стэн Кирш. Мужчину нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Общество
Туристам придется дольше ждать заселения в отели Турции
Новые требования могут обернуться очередями при заселении групп туристов в отели среднего сегмента.
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner тестирует компания
Компания Toyota готовит к дебюту обновленную версию внедорожника Toyota Fortuner.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде
На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Политика
Путин предложил пост премьер-министра Мишустину
Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
Общество
Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд
Зачем Hyundai и Kia инвестировали в стартап с российскими корнями Сделка с Huyndai и Kia — начало стратегического партнерства по глобальному внедрению коммерческих электромобилей, говорится в совместном сообщении компаний.
Общество
Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Политика
Польский профессор рассказал об истоках ненависти к России
По мнению профессора Ягеллонского университета Анны Разьны, Польша стала врагом Москвы, потому что в 2014 году Варшава поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе, сообщают News.ru.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Общество
Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Биатлон
Малышко рассказал, как его отцепляли от сборной России
Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко поведал историю о том, как принималось решение не задействовать биатлониста на январские этапы Кубка мира.