Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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России предсказали курс 200 рублей за доллар

Neva.Today05:08

Эксперт: курс доллара может достичь 200 рублей

9111.ru04:55

Что нужно сделать в 2020 году?

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Курс 200 рублей за доллар реален: экономист рассуждает о будущем

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Курс доллара может достичь 200 рублей

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России спрогнозировали курс 200 рублей за доллар

Piter.tv04:43

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Lenta.ru03:42
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Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Газета.Ru 02:18
Происшествия

Открывший стрельбу в Новокузнецке был потерпевшим по уголовному делу

Новокузнечанин, смертельно ранивший в четверг утром судебного пристава в помещении участка мирового суда в Центральном районе южной столицы Кузбасса, проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего.
Российская газета 02:22
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Взгляд.ру вчера в 04:14
Политика

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM вчера в 14:49
Общество

Новый температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге

Известия 03:51
Экономика

Мишустин оценил затраты на план Путина

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин оценил затраты, которые понадобятся на реализацию плана по поддержке населения, предложенного президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 04:40
Политика

Иран не предоставил Канаде информацию от самописцев со сбитого Boeing

По словам министра транспорта Канады Марка Гарно, власти Ирана пока не предоставили канадским специалистам информацию с черных ящиков украинского лайнера, который потерпел крушение под Тегераном.
Московский Комсомолец вчера в 18:12
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru 14 января в 07:57
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Кино

Стал известен год премьеры спин-оффа «Игры престолов»

Спин-офф «Игры престолов», сериал HBO «Дом дракона» выйдет в 2022 году. Об этом сообщил директор телеканала Кейси Блойс.
Культуромания 03:11
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Недвижимость

Санкт-Петербург поднялся в мировом рейтинге роста цен на жилье

Северная столица вошла в пятерку городов в мировом рейтинге по росту цен на жилую недвижимость. Ранее она занимала 37-ю строчку рейтинга.
Gazeta.SPb 03:36
Политика

Кудрин надеется, что смена правительства подстегнет реформы

"Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС.
Интерфакс - Россия 04:32
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Известия вчера в 23:52
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 04:05
Кино

В США покончил с собой актер из сериала «Друзья»

В Америке умер актер из сериала "Друзья" Стэн Кирш. Мужчину нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе.
Piter.tv вчера в 02:52
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
Общество

Туристам придется дольше ждать заселения в отели Турции

Новые требования могут обернуться очередями при заселении групп туристов в отели среднего сегмента.
Телеканал Санкт-Петербург 14 января в 07:17
Авто

Обновленный внедорожник Toyota Fortuner тестирует компания

Компания Toyota готовит к дебюту обновленную версию внедорожника Toyota Fortuner.
Новые автомобили вчера в 22:57
Общество

Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям

Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Российская газета вчера в 04:54
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде

На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Woman.ru вчера в 06:06
Политика

Путин предложил пост премьер-министра Мишустину

Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
TatCenter вчера в 12:10
Общество

Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд

Зачем Hyundai и Kia инвестировали в стартап с российскими корнями Сделка с Huyndai и Kia — начало стратегического партнерства по глобальному внедрению коммерческих электромобилей, говорится в совместном сообщении компаний.
РБК 01:55
Общество

Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Телеканал 360° 04:02
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ 14 января в 20:38
Политика

Польский профессор рассказал об истоках ненависти к России

По мнению профессора Ягеллонского университета Анны Разьны, Польша стала врагом Москвы, потому что в 2014 году Варшава поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе, сообщают News.ru.
Москва 24 04:04
Происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
РБК 04:29
Общество

Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 19:35
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия вчера в 02:18
Биатлон

Малышко рассказал, как его отцепляли от сборной России

Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко поведал историю о том, как принималось решение не задействовать биатлониста на январские этапы Кубка мира.
Нева Спорт 04:05
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