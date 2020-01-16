Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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России спрогнозировали курс 200 рублей за доллар

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Курс 200 рублей за доллар реален: экономист рассуждает о будущем

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Курс доллара может достичь 200 рублей

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Что нужно сделать в 2020 году?

Finam.Ru03:52

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Lenta.ru03:42
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Политика

Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин

Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.
Брянская улица вчера в 11:30
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Президент представил поправки в Конституцию Российской Федерации

Несколько поправок в Конституцию Российской Федерации предложил внести президент Владимир Путин.
АиФ Иркутск вчера в 05:53
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Политика

Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера

Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.
Комсомольская правда 04:06
Футбол

Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»

«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.
Бомбардир.ру 01:24
Происшествия

В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне

Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки.
Российская газета 04:54
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Газета.Ru 01:48
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Более 70% россиян желают сменить работу в 2020 году

Большинство россиян выразили желание сменить место своей работы в новом году.
Газета.Ru 04:17
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорта.
Коммерсантъ вчера в 13:06
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Кадыров рассказал, каким видит новое правительство России

URA.Ru 04:46
Политика

Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:55
Политика

Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом

На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.
Взгляд.ру 04:53
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
VSE42.RU 14 января в 22:11
Политика

Кудрин ожидает реализации реформ после смены правительства

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ.
News.ru 04:27
Политика

Реакция министров на сообщение об отставке попала на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлена реакция министров на сообщение Дмитрия Медведева об отставке правительства в полном составе.
Петербургский дневник вчера в 11:32
Происшествия

В Кабо-Верде умер задержанный мурманский моряк

Невские Новости 03:30
Общество

Гуф вызвал на бой призера Олимпиады по дзюдо Носова в прямом эфире

Российский рэпер Гуф, чье настоящее имя - Алексей Долматов, высказался об экс-депутате Госдумы России Дмитрии Носове, который также обладает бронзой Олимпийских игр - 2004 по дзюдо.
Газета.Ru вчера в 13:15
Хоккей

Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне

News.ru 03:37
Происшествия

В Челябинске автомобиль упал с моста в реку

Автомобиль Daewoo Nexia ночью в четверг упал в реку с моста в Челябинске, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе девушки 15 и 16 лет, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:27
Гаджеты

Samsung анонсировала полностью беспроводной телевизор

Как стало известно, южнокорейская компания Samsung очень хотела показать прототип полностью беспроводного телевизора, но не смогла продемонстрировать его в силу различных причин.
iXBT.com 02:58
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ.
Комсомольская правда 04:06
Общество

Посол ЕС заявил, что стоимость шенгенских виз для россиян не изменится

Страны Европейского союза заинтересованы в наращивании туристического потока из России и не намерены повышать размеры консульского сбора за оформление шенгенских виз, который составляет сейчас €35.
ТАСС 03:33
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Кино

Стало известно, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Программный диркетор телеканала HBO Кейси Блойс рассказал, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах "House of the Dragon" ("Дом Дракона"), сообщает Variety.
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Футбол

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Спорт-Экспресс 14 января в 20:53
Политика

МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
RT на русском 03:38
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