Финансы
Lenta.ruРоссии предсказали курс 200 рублей за доллар
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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Политика
Новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин
Президент Владимир Путин провел встречу с Мишустиным и предложил ему должность главы кабинета министров.
Политика
Президент представил поправки в Конституцию Российской Федерации
Несколько поправок в Конституцию Российской Федерации предложил внести президент Владимир Путин.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера
Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.
Футбол
Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»
«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.
Происшествия
В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне
Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
Более 70% россиян желают сменить работу в 2020 году
Большинство россиян выразили желание сменить место своей работы в новом году.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорта.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Политика
Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом
На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Политика
Кудрин ожидает реализации реформ после смены правительства
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ.
Политика
Реакция министров на сообщение об отставке попала на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлена реакция министров на сообщение Дмитрия Медведева об отставке правительства в полном составе.
Происшествия
В Кабо-Верде умер задержанный мурманский моряк
Общество
Гуф вызвал на бой призера Олимпиады по дзюдо Носова в прямом эфире
Российский рэпер Гуф, чье настоящее имя - Алексей Долматов, высказался об экс-депутате Госдумы России Дмитрии Носове, который также обладает бронзой Олимпийских игр - 2004 по дзюдо.
Хоккей
Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне
Происшествия
В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
Автомобиль Daewoo Nexia ночью в четверг упал в реку с моста в Челябинске, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе девушки 15 и 16 лет, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
Гаджеты
Samsung анонсировала полностью беспроводной телевизор
Как стало известно, южнокорейская компания Samsung очень хотела показать прототип полностью беспроводного телевизора, но не смогла продемонстрировать его в силу различных причин.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ.
Общество
Посол ЕС заявил, что стоимость шенгенских виз для россиян не изменится
Страны Европейского союза заинтересованы в наращивании туристического потока из России и не намерены повышать размеры консульского сбора за оформление шенгенских виз, который составляет сейчас €35.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Кино
Стало известно, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Программный диркетор телеканала HBO Кейси Блойс рассказал, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах "House of the Dragon" ("Дом Дракона"), сообщает Variety.
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Политика
МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.