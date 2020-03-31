Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали массовые закупки бензина за рубежом

Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства.
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с чего всё началось

Европейский бензин приедет в Россию

Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 14:13

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Европейский бензин приедет в Россию

Коммерсантъвчера в 14:13

России предсказали массовые закупки бензина за рубежом

Lenta.ru02:40

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Телеканал 360°вчера в 23:00

Из-за падения цен на нефть Россия может начать закупать топливо в Европе

Фонтанка.Ру02:12

СМИ: Россия может вернуться к 90-м и начать импорт бензина из-за границы

БИЗНЕС Online01:48

Россию может «залить» дешевый импортный бензин

Daily Stormвчера в 23:53

Белоруссия может залить Россию дешевым бензином

Евразия Daily03:00
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Общество

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Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
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Режим самоизоляции введен в 17 регионах России

Вслед за Москвой и Подмосковьем режим обязательной самоизоляции ввели сразу 15 регионов России.
BFM.ru вчера в 14:20
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Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил журналистам, что космонавтам, которые 9 апреля должны отправиться на МКС (это российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, и американский астронавт Кристофер Кэссиди), в условиях пандемии коронавируса рекомендовали полностью отказаться от рукопожатий и объятий.
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Российские ритейлеры запретят принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.
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Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму

Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Газета.Ru вчера в 19:39
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
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Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

Инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.
Коммерсантъ 01:30
Общество

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:20
Общество

Вступительные экзамены в российские вузы перенесут из-за коронавируса

Минобрнауки планирует перенести сроки вступительных экзаменов в российские вузы из-за распространения нового коронавируса.
Lenta.ru 02:11
Общество

Итальянский политик поблагодарил РФ за помощь в борьбе с коронавирусом

MOD Russia / Globallookpress Вице-мэр итальянского города Чене в провинции Ломбардия Марчела Бадзана поблагодарила российских специалистов, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом.
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Фото: въезд и выезд из Волхова ограничили на время карантина

С 9 утра 31 марта Волхов закрыли на въезд и выезд.
Ivbg.ru 03:04
Политика

Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
News.ru вчера в 15:04
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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
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В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

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Российская газета 28 марта в 03:56
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
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Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Lenta.ru вчера в 22:34
Энергетика

Польша заявила о победе над «Газпромом» в арбитражном суде

Как сообщает PGNiG, арбитражный суд принял решение об изменении формулы расчета цены газа, поставляемого «Газпромом» польской компании по ямальскому контракту, и теперь польская нефтегазовая компания получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
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В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

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Общество

С 1 апреля вырастут социальные пенсии

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Общественное мнение вчера в 02:30
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 человек

В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 человек, выписано 62 пациента, из них 19 - после лечения от коронавируса.
Газета.Ru 01:58
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
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Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
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Политика

Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Известия вчера в 17:59
Политика

Украина ослабит карантин ради спасения экономики

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.
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Общество

Башкирия и Забайкалье ввели режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции ввели власти Башкирии и Забайкалья. Об этом сообщили во вторник, 31 марта, власти регионов.
Известия 02:40
Футбол

Шемберас назвал самый сильный состав в истории ЦСКА

Спортивный директор «Жальгириса» (Каунас, Литва) Дейвидас Шемберас считает, что в 2008 году у УСКА был сильнейший состав в истории.
ГЛАС.RU 02:23
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