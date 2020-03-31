Энергетика
Lenta.ruРоссии предсказали массовые закупки бензина за рубежом
Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства.
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с чего всё началось
Рынок может залить импортным топливом Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.Коммерсантъвчера в 14:13
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Общество
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Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
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Вслед за Москвой и Подмосковьем режим обязательной самоизоляции ввели сразу 15 регионов России.
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В банке «АК БАРС» пояснили, что работают по закону об ипотечных каникулах (описан в предыдущем пункте).
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Космонавтам перед полетом на МКС запретили рукопожатия и объятия
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Общество
Российские ритейлеры запретят принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.
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Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Политика
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Общество
В Москве 70 человек вылечились от коронавируса
В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Общество
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Общество
Итальянский политик поблагодарил РФ за помощь в борьбе с коронавирусом
MOD Russia / Globallookpress Вице-мэр итальянского города Чене в провинции Ломбардия Марчела Бадзана поблагодарила российских специалистов, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом.
Общество
Фото: въезд и выезд из Волхова ограничили на время карантина
С 9 утра 31 марта Волхов закрыли на въезд и выезд.
Политика
Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Энергетика
Польша заявила о победе над «Газпромом» в арбитражном суде
Как сообщает PGNiG, арбитражный суд принял решение об изменении формулы расчета цены газа, поставляемого «Газпромом» польской компании по ямальскому контракту, и теперь польская нефтегазовая компания получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
Происшествия
В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский
Общество
С 1 апреля вырастут социальные пенсии
С начала апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, сообщает Пенсионный фонд РФ.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 человек
В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 человек, выписано 62 пациента, из них 19 - после лечения от коронавируса.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Политика
Верховная рада разрешила продажу сельхозземель
В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Политика
Украина ослабит карантин ради спасения экономики
«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.
Общество
Башкирия и Забайкалье ввели режим полной самоизоляции
Режим полной самоизоляции ввели власти Башкирии и Забайкалья. Об этом сообщили во вторник, 31 марта, власти регионов.
Футбол
Шемберас назвал самый сильный состав в истории ЦСКА
Спортивный директор «Жальгириса» (Каунас, Литва) Дейвидас Шемберас считает, что в 2008 году у УСКА был сильнейший состав в истории.