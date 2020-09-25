России предсказали обвал добычи угля
Ведомство предсказывает, что в этом году добыча обвалится на 10,5 процента (до 395 миллионов тонн), в 2021 году — на 1,1 процента, к 2022 году — на 0,3 процента. В целом с 2019 по 2023 год она снизится на 11,8 процента (до 387,4 миллиона тонн).В источнике
С чего всё началось
Страна не даст угля
Минэкономики резко ухудшило прогноз по добыче угля в РФ, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 – 2023 годы (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 18:29
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