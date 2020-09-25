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Lenta.ru
Lenta.ru

России предсказали обвал добычи угля

Ведомство предсказывает, что в этом году добыча обвалится на 10,5 процента (до 395 миллионов тонн), в 2021 году — на 1,1 процента, к 2022 году — на 0,3 процента. В целом с 2019 по 2023 год она снизится на 11,8 процента (до 387,4 миллиона тонн).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Минэкономики резко ухудшило прогноз по добыче угля в РФ, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 – 2023 годы (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 18:29
Подробнее о событии
Народные новости

Добыча угля в России может сократиться на 10,5% по итогам 2020 года

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Экономика сегодня

Разворот на Восток компенсирует России падение спроса на уголь в ЕС

Экономика сегодня05:53
Финансовая газета

СМИ: Минэкономики прогнозирует сокращение добычи угля на 10,5% в 2020 году

Финансовая газетавчера в 08:43
Давыдов.Индекс

О добыче угля

Давыдов.Индексвчера в 10:37
ИА Хакасия

Российский уголь свергает мировая энергетическая революция

ИА Хакасия21:17
Lenta.ru

России предсказали обвал добычи угля

Lenta.ruвчера в 06:08
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Коммерсантъвчера в 18:29

СМИ узнали о мотиве напавшего на бывшее здание Charlie Hebdo в Париже

Основной подозреваемый в нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже был разозлен из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
РИА Новости08:10

Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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