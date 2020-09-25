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Lenta.ru
Lenta.ru

России предсказали обвал добычи угля

Ведомство предсказывает, что в этом году добыча обвалится на 10,5 процента (до 395 миллионов тонн), в 2021 году — на 1,1 процента, к 2022 году — на 0,3 процента. В целом с 2019 по 2023 год она снизится на 11,8 процента (до 387,4 миллиона тонн).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Минэкономики резко ухудшило прогноз по добыче угля в РФ, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 – 2023 годы (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 18:29
Подробнее о событии
Давыдов.Индекс

О добыче угля

Давыдов.Индексвчера в 10:37
ПолитРоссия

Минэкономразвития не исключило снижения добычи угля в России

ПолитРоссия07:25
Экономика сегодня

Разворот на Восток компенсирует России падение спроса на уголь в ЕС

Экономика сегодня05:53
Политика Сегодня

Минэкономразвития ожидает спад добычи угля в России

Политика Сегодня08:22
Финансовая газета

СМИ: Минэкономики прогнозирует сокращение добычи угля на 10,5% в 2020 году

Финансовая газетавчера в 08:43
Lenta.ru

России предсказали обвал добычи угля

Lenta.ruвчера в 06:08
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Коммерсантъвчера в 18:29

Британские ученые секвенировали геном первого пенициллинового грибка

Сравнивая британские и американские образцы, исследователи рассмотрели два типа генов – те, которые кодируют ферменты для производства пенициллина, и те, которые регулируют производство этих самых ферментов.
Британские ученые секвенировали геном первого пенициллинового грибка
МИР 2424 сентября в 07:28
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32 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

26 сентября в Амурской области подтверждено 32 новых случая коронавируса: 17 - в Благовещенске, шесть - в Октябрьском районе, по три - в Ивановском и Константиновском районах, два - в Серышевском районе, один - в Благовещенском районе.
32 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Телепорт01:38
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Штаб Навального подал жалобу в прокуратуру на особняк Киркорова

Как сообщили в штабе блогера, поместье «короля российской эстрады» в коттеджном поселке Береста (Мякининская пойма), цена которого составляет более десяти миллионов долларов, находится на участке площадью один гектар.
RuNews24.ruвчера в 05:09
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