ПолитРоссия 3

Ведомство предсказывает, что в этом году добыча обвалится на 10,5 процента (до 395 миллионов тонн), в 2021 году — на 1,1 процента, к 2022 году — на 0,3 процента. В целом с 2019 по 2023 год она снизится на 11,8 процента (до 387,4 миллиона тонн).