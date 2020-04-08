Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
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Профессор РАН рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

URA.Ru06:59

Названы три условия исчезновения коронавируса в России

Lenta.ru05:54

Эксперт назвал дату пика пандемии коронавируса в России

Московский Комсомолец06:08

Эксперт рассказал, когда в России установится пик заболеваемости COVID-19

Газета.Ru05:24

Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на майские праздники

Интерфакс05:08

Профессор РАН рассказал, когда в России ждать пика заболеваемости COVID-19

News.ru05:04

Эксперт: Пик коронавируса в РФ наступит только в мае

Национальная служба новостей06:46
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Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Происшествия

В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие

Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
REGNUM 06:23
Экономика

Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета 03:42
Политика

В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Здоровье

Власти Норвегии намерены направить в Италию медиков для борьбы с пандемией

Норвежские власти откликнулись на просьбу о поддержке Италии в ситуации с борьбой с коронавирусом.
News.ru 05 апреля в 16:45
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 06 апреля в 15:30
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Спорт

Бывший итальянский бегун Сабиа скончался от коронавируса

RT на русском 06:50
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Коммерсантъ вчера в 09:42
Политика

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Известия 06 апреля в 22:51
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 06 апреля в 13:04
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Трамп оценил вариант сокращения добычи нефти США

Как сообщает ToDay News Ufa, по словам президента, он предполагает, что из-за отсутствия спроса на рынке, ОПЕК и прочие стороны будут должны автоматически уменьшить объемы добычи нефти.
ToDay News Ufa вчера в 10:51
Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Бизнес-газета 02:10
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка

За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
REGNUM 04:54
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Общество

Израиль приостановил передачу России прав на Александровское подворье

Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском.
Коммерсантъ 03:37
Здоровье

Профсоюз заявил о нарушении прав врачей в Свердловской области

Работающий в Свердловской области профсоюз работников здравоохранения РФ направил обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину о нарушениях в регионе трудовых прав медиков.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:45
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" завершил серию испытаний на Северном флоте и отправился в Балтийское море, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 06 апреля в 05:35
Общество

С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию

Если до сегодняшнего дня в области штрафовали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
НДН.инфо вчера в 10:36
Футбол

«Реал» не намерен возвращать Роналду

Vprognoze.ru 04:23
Кино

В сети появился трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, переозвучил фильм Гая Ричи "Джентльмены".
Piter.tv 06 апреля в 01:57
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Общество

Власти Китая разрешили выезжать из Уханя

Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые показала спальню своей дочки Лизы

На днях Алла Пугачева впервые показала поклонникам шикарную комнату, в которой живет ее младшая дочь Лиза.
Uznayvse.ru вчера в 09:54
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