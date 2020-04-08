Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
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Эксперт рассказал, когда в России установится пик заболеваемости COVID-19

Газета.Ru05:24

Эксперт: Пик коронавируса в РФ наступит только в мае

Национальная служба новостей06:46

Эксперт назвал дату пика пандемии коронавируса в России

Московский Комсомолец06:08

Профессор РАН рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

URA.Ru06:59

Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на майские праздники

Интерфакс05:08

Профессор РАН рассказал, когда в России ждать пика заболеваемости COVID-19

News.ru05:04

Названы три условия исчезновения коронавируса в России

Lenta.ru05:54
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Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста 06:47
Политика

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Lenta.ru 08:59
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Наука

Раскрыто влияние коронавируса на сердце

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Lenta.ru 09:30
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Гаджеты

AMD обрадовала инвесторов новыми достижениями в апрельской презентации

Источник изображения: AMD Многое из актуальных достижений уже обсуждалось представителями AMD в начале марта на мероприятии для аналитиков, поэтому апрельская редакция презентации для инвесторов существенных откровений не содержала.
3DNews 06:30
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости вчера в 09:39
Армия и оружие

Армейская авиация Краснодарского края получила два новых «Терминатора»

Кубань 24 вчера в 02:46
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:38
Здоровье

Предсказаны периоды пика смертности от коронавируса в разных странах

В результатах сообщается, что пик смертности в начале мая придётся на Россию, США и Германию.
Вечерний курьер 05:55
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета 08:49
Общество

В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
РБК 09:41
Общество

Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
ИА Новороссия 08:47
Происшествия

В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы

Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.
МонаВиста 09:15
Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля

В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Профиль вчера в 10:21
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости 06 апреля в 20:19
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» Северного флота завершил ракетные испытания

EADaily уже сообщало, 28 министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства отметил, что в ближайшее время Северный флот пополнится атомным подводным ракетным крейсером «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») фрегатом «Адмирал Касатонов» (проект 22 350), которые по его словам, прошли успешные испытания в Белом и Баренцевом морях.
Евразия Daily 06 апреля в 06:42
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Общество

«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге

Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Компания 06:44
Политика

Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Форпост Северо-Запад 09:03
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:02
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Общество

Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил ряд мер в условиях эпидемии.
Misanec.ru 09:04
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