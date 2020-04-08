Коронавирус
Lenta.ruРоссии предсказали пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
Политика
Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Наука
Раскрыто влияние коронавируса на сердце
Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Гаджеты
AMD обрадовала инвесторов новыми достижениями в апрельской презентации
Источник изображения: AMD Многое из актуальных достижений уже обсуждалось представителями AMD в начале марта на мероприятии для аналитиков, поэтому апрельская редакция презентации для инвесторов существенных откровений не содержала.
Общество
В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы
Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Армия и оружие
Армейская авиация Краснодарского края получила два новых «Терминатора»
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Здоровье
Предсказаны периоды пика смертности от коронавируса в разных странах
В результатах сообщается, что пик смертности в начале мая придётся на Россию, США и Германию.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
Общество
В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
Общество
Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона
В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
Происшествия
В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы
Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.
Общество
В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля
В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» Северного флота завершил ракетные испытания
EADaily уже сообщало, 28 министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства отметил, что в ближайшее время Северный флот пополнится атомным подводным ракетным крейсером «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») фрегатом «Адмирал Касатонов» (проект 22 350), которые по его словам, прошли успешные испытания в Белом и Баренцевом морях.
Происшествия
Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве
Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге
Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Политика
Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны
В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Общество
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил ряд мер в условиях эпидемии.