Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».
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Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Интерфакс - Россия01:22
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