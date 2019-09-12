Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».
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Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Интерфакс - Россия01:22
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика
Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) .
РИА Новости 10:29
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
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Космос
В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС
Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.
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Минпросвещения отреагировало на запрет посещать школу из-за прически
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РБК 10:33
Политика
Нетаньяху предупредил Россию об угрозе со стороны Ирана
России может грозить опасность со стороны Ирана. Об этом в интервью РБК сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Национальная служба новостей 03:00
Политика
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Американские власти за два года пришли к выводу, что множество шпионских устройств, которые находили в Вашингтоне, вероятнее всего, размещал Израиль.
Lenta.ru 08:54
Здоровье
ОНФ напишет для Севастополя программу развития паллиативной помощи
Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.
Новый Севастополь 10:31
Армия и оружие
В российском МИД предупредили о риске ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:59
Политика
Москва высказалась о задержании болгарского общественника Малинова
Москва выразила озабоченность задержанием гражданина Болгарии Николая Малинова за якобы «шпионаж» в пользу России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Взгляд.ру 10:12
Автоспорт
Сергей Сироткин начал тесты 18-дюймовых шин Pirelli
Утром в четверг на французской трассе Поль-Рикар стартовали тесты перспективных 18-дюймовых шин Pirelli.
F1news.ru 05:07
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Политика
Путин: Во главе России не может стоять «слюнтяй»
Российская газета 10:34
Политика
В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками
Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина.
Говорит Москва 08:54
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Политика
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам
"12 сентября 2019 года секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:18
Политика
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20
Культура
Петру Мамонову сделали операцию на сердце
Новые Известия 07:51
Общество
Росстат назвал средний возраст жителей России
Отмечается, что самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года.
Известия 01:19
Космос
Российские ученые запатентовали систему очистки орбиты от мусора
Руководителям работ является Георгий Щеглов. Он рассказал, что система состоит из нескольких космических аппаратов.
Экономика сегодня 10:04
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Как писали в телеграм-канале Военный обозреватель, «к 80-летию со дня подписания Пакта о ненападении между Германией и СССР на сайте Минобороны открыт мультимедийный раздел с уникальными документами той эпохи».
PolitOnLine.Ru 09 сентября в 06:44
Волейбол
Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.
Матч ТВ 10:19
Происшествия
В Брянске опубликовали видео падения столба на улице Авиационной
Городской телеканал (Брянск) 10:39
Политика
Скабеева поставила в тупик украинского генерала с новым планом для ВМСУ в Керченском проливе
Экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил план нового прохода ВМС Украины через Керченский пролив.
Экономика сегодня 07:49
Здоровье
В Норвегии произошла вспышка неизвестной инфекции среди собак
От недуга скончались 25 домашних питомцев Неизвестная кишечная инфекция зафиксирована среди собак в Норвегии.
Аргументы и Факты 04:30