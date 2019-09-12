Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

Латвийские производители шпрот даже в случае полной отмены запрета поставок могут не вернуться на российский рынок, предупредил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.
Интерфаксвчера в 04:48

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Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

Интерфаксвчера в 04:48

Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Взгляд.ру01:30

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Lenta.ruвчера в 09:21

Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

Известиявчера в 10:16

Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии

Интерфакс - Россиявчера в 01:22

Производители шпрот из Латвии не готовы вернуться на российский рынок

Pravda.Ruвчера в 10:40

Латвийские шпроты не вернутся на калининградский рынок после отмены запрета на поставки

Клопсвчера в 14:23
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

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Экономика

Чубайс объяснил провалы российской экономики

По мнению главы «Роснано», причина проблем экономики России в правоохранительной системе.
Lenta.ru 04:40
Финансы

Денбаза за семь дней снизилась на 48,9 млрд рублей

Объём денежной базы России в узком определении, по оценке Центрального банка РФ, на 6 сентября 2019 г. составил 10 трлн 559,9 млрд руб.
Экономика и жизнь 04:32
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Политика

Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика

Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа

Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
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Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС вчера в 12:38
Финансы

Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.
РБК 04:41
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Волейбол

Саммельвуо: рад, что сборная России проиграла второй сет

Чемпионат Европы 2019 года проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.
Чемпионат 01:28
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости вчера в 14:49
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Происшествия

Двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Экономика

Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
RT на русском 04:43
Политика

Освобожденный украинец объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским

Lenta.ru вчера в 14:27
Общество

Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России

Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Общество

Патрушев призвал власти ЮФО соблюдать правила пожарной безопасности

Известия 04:59
Происшествия

В ХМАО байкеры силой отбирали имущество у пытавшихся выйти из их клуба

В Сургуте члены байкерского сообщества силой отбирали имущество у мужчин, пытавшихся покинуть клуб, сообщили в городском управлении МВД.
РИА Новости 01:26
Единоборства

Дастин Порье выразил благодарность Хабибу Нурмагомедову

NewInform 03:26
Происшествия

Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А-107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
RT на русском 05:13
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Политика

Зеленский назвал отношения с Трампом прекрасными

Глава Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения нового украинского руководства с администрацией президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 04:39
Экономика

Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Политика

Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Армия и оружие

Индии предлагается полный цикл производства «Грипенов»

Шведский концерн намерен добиться заключения сделки на поставку 110 истребителей Gripen E. Как поясняют в Saab, предусматривается передача наиболее полного пакета технологий, которые дадут возможности "для собственного проектирования, разработки, производства и обслуживания современного истребителя".
Военное обозрение 03:28
Финансы

ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку

Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
РБК вчера в 09:02
Происшествия

Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри

РБК 04:35
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