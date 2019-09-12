Латвийские производители шпрот даже в случае полной отмены запрета поставок могут не вернуться на российский рынок, предупредил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.

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Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».

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