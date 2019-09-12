Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».
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Латвийские производители шпрот даже в случае полной отмены запрета поставок могут не вернуться на российский рынок, предупредил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.Интерфаксвчера в 04:48
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Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Интерфакс - Россиявчера в 01:22
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
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В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня
Чуйченко подтвердил, что в число подпавших под отмену вошел декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
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У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика
Зеленский призвал сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
Газета.Ru 03:02
Политика
Адвокат сообщил о втором в России деле о повторном неуважении к власти
Как уточняет в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Селезнев сотрудничает с организацией), первый раз Путевский был оштрафован на 30 тыс. руб. за репост видео с оскорблением президента Владимира Путина, второй раз его привлекли к ответственности за оскорбительную критику Путина и «Единой России».
РБК 06:08
Политика
Олег Сенцов сжег свою тюремную робу
Znak.com вчера в 20:23
Происшествия
У берегов США перевернулось судно с 4 тысячами автомобилей на борту
Грузовой корабль Golden Ray с более чем четырьмя тысячами автомобилей на борту перевернулся в Атлантическом океане у берегов американского штата Джорджия.
AutoNews 11 сентября в 10:05
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Главной целью самопровозглашенной ДНР является максимальная интеграция в российское пространство, а в идеале - вхождение республики в состав РФ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 05:48
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика
Зарплаты бюджетников в России проиндексируют в 2020 году
Проиндексированы они будут с 1 октября 2020 года на 3,8%. Напомним, что также размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей.
iReactor 04:30
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Происшествия
Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд
Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб.
РБК 05:12
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум рассказал, как чувствует себя после операции
Известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал о том, как чувствует себя после операции.
Петербургский дневник 11 сентября в 08:56
Политика
МИД России возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге
В МИД России заявили, что Москва возмущена решением Праги перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Транспорт
Для Крымской железной дороги закупили 166 вагонов и 10 локомотивов
К открытию железнодорожного движения через Керченский пролив Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для их передачи ФГУП "Крымская железная дорога".
Российская газета 02:26
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Экономика
ЦБ предложил смягчить условия для индивидуальных инвестсчетов
Банк России предложил расширить перечень случаев, когда гражданин может пополнить или раньше времени снять деньги с индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
РБК 03:43
Финансы
Рубль растёт к доллару в начале торгов 13 сентября
На открытии торгов в пятницу, 13 сентября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Футбол
Зидан потерял доверие владельцев «Реала»
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан перестал пользоваться доверием со стороны владельцев «королевского» клуба.
Евро-футбол.ру 01:51
Футбол
База «Анжи» была обстреляна неизвестными
База футбольного клуба «Анжи» была обстреляна во время выступлений за махачкалинский клуб вратаря Ильи Абаева.
МК-Спорт 03:34
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
РИА Новости 03:52
Политика
США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками
Судебные власти США, как отмечается, перенаправили данный отчет Национальной судебной коллегии Испании, так как правоохранительные органы этой страны ранее по запросу американской стороны задержали экс-главу венесуэльской военной разведки Уго Карвахаля, который якобы присутствовал на совещании, когда Чавес обсуждал планы по «заваливанию» Штатов наркотиками.
Политика Сегодня 06:12
Театры
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование
Как сообщает журналист 66.ru Алена Абрамова, присутствовавшая на спектакле, рассказала, что маркировка «18+» на афишах имелась, однако похоже, что билеты продавали, не предупреждая родителей о небезопасных для детей сценах.
Росбалт 05:04
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Политика
Порошенко все же пришел на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 05:20