Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».
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Латвийские производители шпрот даже в случае полной отмены запрета поставок могут не вернуться на российский рынок, предупредил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.Интерфаксвчера в 04:48
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Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
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