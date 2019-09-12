Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Латвийские производители шпрот даже в случае полной отмены запрета поставок могут не вернуться на российский рынок, предупредил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.Интерфаксвчера в 04:48
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Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Интерфакс - Россиявчера в 01:22
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
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Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.
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Бывшие младореформаторы в современной России становятся консерваторами.
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Piter.tv 03:51
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США вернут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы
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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
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Как экономить на бензине: 10 простых правил
Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
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Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
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Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
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Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»
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Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
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Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков изменился до неузнаваемости
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В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Армия и оружие
США сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутнике
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РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
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Ведомости вчера в 03:32
Общество
Чиновники Минэкономразвития ухудшили демографический прогноз
В ведомстве отметили, что использовали при подготовке документа данные из «Демографического прогноза Росстата».
Известия вчера в 14:00
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Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году
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Nissan выпустит электрический кроссовер в стиле концепта IMX
Некоторые специалисты сходятся во мнении, что электрический кроссовер позиционируется в качестве серийного образца показанного концепта IMx, вышедшего в 2017 году.
Faktom вчера в 03:56
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
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Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
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Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
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Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара
Ультрас угрожают вывесить нелицеприятные баннеры, направленные против Неймара, уже на ближайшей игре чемпионата Франции со «Страсбургом» 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы.
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