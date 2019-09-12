Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».
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Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

Латвийские производители шпрот даже в случае полной отмены запрета поставок могут не вернуться на российский рынок, предупредил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.
Интерфаксвчера в 04:48

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Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

Интерфаксвчера в 04:48

Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Взгляд.ру01:30

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Lenta.ruвчера в 09:21

Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

Известиявчера в 10:16

Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии

Интерфакс - Россиявчера в 01:22

Производители шпрот из Латвии не готовы вернуться на российский рынок

Pravda.Ruвчера в 10:40

Латвийские шпроты не вернутся на калининградский рынок после отмены запрета на поставки

Клопсвчера в 14:23
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика

Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Политика

Украина проиграла России спор в ВТО

Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.
Национальная служба новостей вчера в 10:34
Футбол

УЕФА оштрафовал швейцарскую лигу за участие «Сьона» в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Швейцарскую футбольную лигу (SFL) на 50 тысяч евро за то, что она нарушила правила УЕФА, выдав "Сьону" лицензию для участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 03:52
Экономика

Чубайс отказался считать себя младореформатором

Бывшие младореформаторы в современной России становятся консерваторами.
REGNUM 04:04
Политика

Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией

Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:43
Культура

В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»

Городской портал Новый Нижний 03:22
Экономика

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

РБК вчера в 08:06
Происшествия

В петербургском филиале крупной сувенирной компании прошли обыски

В офисе сувенирной компании "Проект 111" в Петербурге весь день 12 сентября шел обыск, сообщила "Фонтанка".
Piter.tv 03:51
Политика

США вернут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы

Соединенные Штаты Америки готовятся передать Российской Федерации 16 документов, имеющих историческую ценность.
ПолитРоссия 03:52
Происшествия

Омская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию

Девятиклассница рассказала правоохранителям, что в 4 утра в пристройке дома у нее был секс по обоюдному согласию, сообщает портал Om1.ru.
Взгляд.ру 03:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Авто

Как экономить на бензине: 10 простых правил

Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
Популярная механика 02:18
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости вчера в 14:49
Экономика

Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам

Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Политика

Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»

Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.
МР7.ру вчера в 09:56
Политика

Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков изменился до неузнаваемости

Владимир Шевельков прославился на всю страну в 1987 году после того, как сыграл одну из главных ролей в фильме «Гардемарины, вперед!».
StarHit.ru 01:00
Общество

В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли

Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Армия и оружие

США сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутнике

Российский военный спутник-инспектор «Космос-2521» сошел с орбиты Земли, сообщили ВВС США.
Взгляд.ру 04:33
Экономика

РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости вчера в 03:32
Общество

Чиновники Минэкономразвития ухудшили демографический прогноз

В ведомстве отметили, что использовали при подготовке документа данные из «Демографического прогноза Росстата».
Известия вчера в 14:00
Армия и оружие

Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году

Хакасия-Информ 10 сентября в 23:16
Авто

Nissan выпустит электрический кроссовер в стиле концепта IMX

Некоторые специалисты сходятся во мнении, что электрический кроссовер позиционируется в качестве серийного образца показанного концепта IMx, вышедшего в 2017 году.
Faktom вчера в 03:56
Гаджеты

Роскачество протестировало 23 новых смартфона

Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре

Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом

Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru вчера в 04:11
Футбол

Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара

Ультрас угрожают вывесить нелицеприятные баннеры, направленные против Неймара, уже на ближайшей игре чемпионата Франции со «Страсбургом» 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы.
Чемпионат вчера в 23:55
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