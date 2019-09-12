Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».
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Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Интерфакс - Россия01:22
Латвия предупредила Россию о том, что не будет поставлять шпроты на российский рынок
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
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Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
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Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены
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Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
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Актер Джеки Чан отменил визит в Россию
Актер Джеки Чан отменил свой визит в РФ на ожидаемую премьеру совместного кинофильма «Тайна печати дракона», снятого совместными усилиями партнеров из России и КНР.
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Шоу-бизнес
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Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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Вышел трейлер открытого бета-теста Call of Duty: Modern Warfare
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ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
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В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
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Йерро: «Открыт для предложений из России»
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