Приостановка оказания плановой помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили «Известиям» представители медицинского сообщества. А к осени, по их мнению, может возрасти и число тяжелых онкологических больных.

с чего всё началось

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.

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