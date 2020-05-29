Экономика
Петербургский дневникРоссии предсказали рост безработицы в три раза
Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) предсказали рост безработицы в России в три раза. Они представили три сценария развития ситуации.
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Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости28 мая в 20:29
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