Экономика

Петербургский дневникПетербургский дневникРоссии предсказали рост безработицы в три раза

Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) предсказали рост безработицы в России в три раза. Они представили три сценария развития ситуации.
Читать в источнике
Комментировать321
с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

Подробнее о событии

BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК28 мая в 17:00

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

Московский Комсомолец28 мая в 18:42

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ru28 мая в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъ28 мая в 18:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Газета.Ru 05:38
675
Общество

Вакцина от коронавируса появится в России в августе-сентябре

Отмечается, что на текущий момент в разработке несколько вакцин, наиболее перспективные — пять из них.
Общественная электронная газета 10:12
29
Происшествия

МВД Украины определило 60 участников перестрелки в Броварах

В ближайшее время суд определит меру пресечения для 21 из них Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко доложил о ходе расследования дела о бандитских разборках в Броварах.
SM News 06:00
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
604
Общество

Песков рассказал, когда сбреет бороду

РИА Новости 11:44
219
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
159
Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
839
Происшествия

Самолёт Як-52 разбился в Нижегородской области

НТА-Приволжье — Самолёт Як-52 разбился в Нижегородской области.
НТА-Приволжье 11:42
4
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
239
Здоровье

Ивановский регион готовится к пику коронавируса

Артур Фокин на очередном брифинге по вопросам распространения COVID-19 отметил значительный рост числа заболевших в регионе.
SMINEWS в Иванове 06:26
2
Общество

Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса

Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
РИА Новости 14:44
146
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
7,6K
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
134
Наука

Испытаны маски с электрическими полями против коронавирусов

Слабые электрические поля генерируются благодаря влаге, то есть никакого источника питания не нужно.
Сайт интересных новостей вчера в 16:42
40
Общество

Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год

Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия 14:30
1,3K
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
953
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
1,1K
Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
193
Путешествия

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 10:25
90
Шоу-бизнес

Друг Натальи Вавиловой рассказал о состоянии актрисы после смерти мужа

Народные новости 13:49
257
Футбол

25-летний футболист из Боливии скончался от коронавируса

В возрасте 25 лет от коронавируса скончался Дейберт Франс Роман Гузман.
Спорт-Экспресс 02:26
Политика

Флинн призывал Кисляка предпринять соразмерные шаги в ответ на санкции

В ходе телефонного разговора в 2016 году экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн просил тогдашнего посла РФ Сергея Кисляка предпринять соразмерные шаги в ответ на введенные администрацией Барака Обамы антироссийские санкции.
РЕН ТВ вчера в 21:30
29
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и другие подали заявки на получение МРОТ

Bimru.ru вчера в 05:26
712
Шоу-бизнес

Валуев ответил на предложение главного редактора гей-журнала

Sport24.ru вчера в 16:26
Футбол

Названы игроки «Карпат», заразившиеся коронавирусом

В первой команде «Карпат» числятся три вратаря — Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.
Спорт-Экспресс 10:42
Политика

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru 13:24
1,2K
Шоу-бизнес

Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым

46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец 03:27
1
Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
110
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
226
Общество

Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина

Уральский меридиан 12:03
89
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное