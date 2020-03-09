Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали санкции и доллар по 85 рублей
Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель. Такое развитие событий предсказал заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Ограничения продажи валюты, целевые валютные аукционы и просто "словесные интервенции" - вот ряд мер, которые финансовые власти РФ могли бы предпринять для поддержки обвалившегося курса рубля, сказал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.РИА Новостивчера в 05:00
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Эксперт считает, что доллар будет стоить 85 рублей при закреплении цены на нефть около $30
Ореанда-Новостивчера в 03:32
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