Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали санкции и доллар по 85 рублей

Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель. Такое развитие событий предсказал заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, что могут сделать власти для поддержки курса рубля

Ограничения продажи валюты, целевые валютные аукционы и просто "словесные интервенции" - вот ряд мер, которые финансовые власти РФ могли бы предпринять для поддержки обвалившегося курса рубля, сказал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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России предсказали санкции и доллар по 85 рублей

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Эксперт: курс доллара может взлететь до 80–85 рублей

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ПРАЙМвчера в 02:22
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BFM.ru вчера в 05:19
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Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

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Поставки смартфонов в Китае упали вдвое на фоне вспышки коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в феврале 2020 года поставки упали до 6,34 смартфонов.
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Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Энергетика

Цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения

Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные днем ранее потери из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, фьючерсы на Brent дорожали на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель.
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Газета.Ru 00:24
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Происшествия

Семья из России погибла в ДТП в Гватемале

В ДТП, произошедшем на северо-востоке Гватемалы 8 марта, погибли супруги из РФ и их несовершеннолетний ребёнок.
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Названо безопасное для здоровья количество яиц в день

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Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

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Взгляд.ру вчера в 10:18
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С сегодняшнего дня — 10 марта — на всей территории Италии из-за ситуации с коронавирусом введен карантин.
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Финансы

Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
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Захарченко опроверг обвинения по новому делу

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в колонии по статье за коррупцию, заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями для получения «откатов» в полтора миллиарда рублей в 2007 году.
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Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
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Газета.Ru вчера в 18:16
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Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским

Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.
StarHit.ru вчера в 17:09
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