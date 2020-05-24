с чего всё началось

Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".

Bloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десять лет

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