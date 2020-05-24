с чего всё началось

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».

Политика Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны. 166

Шоу-бизнес Моисеев прокомментировал слухи о болезни Певец и танцор Борис Моисеев опроверг слухи о своем «плачевном состоянии».

Футбол ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков. 4

Происшествия Родители по ошибке похоронили живого ребенка В индийском штате Гуджарат родители по ошибке похоронили ребенка заживо. Об этом сообщает издание The Indian Express. 1

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке 20 мая сообщалось, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж при ударе о землю погиб.

Здоровье В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 9

Общество Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 37

Здоровье В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости. 11

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 44

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 261

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 597