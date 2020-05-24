Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
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с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".Газета.Ru15:52
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
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США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
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Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
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Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости 22:35
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
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Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ 18:24
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Офицеры расплачиваются за Сирию
По делу о взятках за командировки на войну судят тех, кто их платил и получал Как стало известно "Ъ", из-за пандемии коронавируса суд в Санкт-Петербурге никак не может поставить точку в громком деле майора вооруженных сил Николая Заикина, получавшего, по версии следствия, взятки за направление военнослужащих на войну в Сирию.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы
Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru 22:54