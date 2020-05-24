Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
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с чего всё началось
— Нефть и газ становятся просто товаром, без ресурсной ренты, которая была основным двигателем российского экономического чуда в начале этого века, — рассказала Bloomberg Татьяна Митрова, директор Центра энергетики.Бизнес-вектор07:49
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ruвчера в 11:35
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Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Армия и оружие
В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами»
Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении.
Территория новостей 22 мая в 13:11
Политика
Америка: Россия может напасть на Украину
Американские аналитики считают, что в Крыму критическая ситуация, и без воды Украины не обойтись, к тому же, подчеркивается, что осадков в этом году было мало.
ФедералПресс 09:33
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
В России основной этап ЕГЭ (Единый госэкзамен) в 2020 году начнется 3 июля.
Daily Storm 14:45
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Здоровье
В Тульской области развернуты 1834 койки для больных с коронавирусом
В Тульской области развернуты 1834 койки для больных с коронавирусом, из них с кислородом - 922, с аппаратами ИВЛ - 177.
Первый Тульский 14:54
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Путин утвердил закон о реформе ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, зависящих от ряда условий.
Мой Брянск 09:20
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Интернет
Сайт eBay сканирует сетевые порты ПК посетителей на наличие программ удалённого доступа
По сообщениям сетевых источников, сайт eBay.com с помощью специального скрипта осуществляет сканирование портов ПК посетителей с целью обнаружения программ для удалённого доступа.
3DNews 13:20
Технологии
Проект о блокировках приложений предлагают смягчить
Проект о блокировках приложений предлагают смягчить Участники рынка попросили Госдуму смягчить законопроект о борьбе с пиратским контентом в мобильных приложениях, ограничив потенциальные полномочия Роскомнадзора по их блокировке.
Коммерсантъ 13:39
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить торговлю в электричках
Роспотребнадзор рекомендовал запретить в вагонах пригородных поездов разносную торговлю и выступления музыкантов.
Российская газета 14:58
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Игры
Разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре
Live24 вчера в 10:26
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
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Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Экономика
Кудрин призвал к «развороту» российской экономики
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, актуализировал вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
Росбалт 04:16