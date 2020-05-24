с чего всё началось

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».

Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 558

Общество Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате. 7

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 254

Армия и оружие В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами» Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении. 6

Политика Америка: Россия может напасть на Украину Американские аналитики считают, что в Крыму критическая ситуация, и без воды Украины не обойтись, к тому же, подчеркивается, что осадков в этом году было мало. 2

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ В России основной этап ЕГЭ (Единый госэкзамен) в 2020 году начнется 3 июля. 5

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 1,8K

Армия и оружие В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну. 907

Здоровье В Тульской области развернуты 1834 койки для больных с коронавирусом В Тульской области развернуты 1834 койки для больных с коронавирусом, из них с кислородом - 922, с аппаратами ИВЛ - 177.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,2K

Общество Путин утвердил закон о реформе ОСАГО Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, зависящих от ряда условий. 2

Интернет Сайт eBay сканирует сетевые порты ПК посетителей на наличие программ удалённого доступа По сообщениям сетевых источников, сайт eBay.com с помощью специального скрипта осуществляет сканирование портов ПК посетителей с целью обнаружения программ для удалённого доступа.

Технологии Проект о блокировках приложений предлагают смягчить Проект о блокировках приложений предлагают смягчить Участники рынка попросили Госдуму смягчить законопроект о борьбе с пиратским контентом в мобильных приложениях, ограничив потенциальные полномочия Роскомнадзора по их блокировке.

Общество ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. 14

Общество Роспотребнадзор предложил запретить торговлю в электричках Роспотребнадзор рекомендовал запретить в вагонах пригородных поездов разносную торговлю и выступления музыкантов. 5

Экономика Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 1,5K

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 404

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 22