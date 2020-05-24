Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ruвчера в 11:35
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Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
Общество
В Крыму объяснили плату за размещение в обсерваторах приезжающих
Власти Крыма объяснили введение платы за размещение в обсерваторе россиян, приезжающих «бесцельно» на полуостров.
Lenta.ru вчера в 17:38
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Общество
Пенсионный возраст в России могут снизить
По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, если безработица в России из-за ситуации с коронавирусом начнет расти, власти включат реверс и снизят возраст выхода на пенсию: - Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек, в зависимости от численности безработных.
Хорошие новости вчера в 04:10
Здоровье
Страховые выплаты получили первые семь зараженных саратовских медиков
На вечер пятницы страховые выплаты получили всего семь саратовских медиков, заболевших коронавирусной инфекцией.
Взгляд-инфо 06:52
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Известия вчера в 19:16
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Кино
Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии
Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.
iReactor 07:03
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Культура
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом
Коммерсантъ 00:24
Шоу-бизнес
Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов
Вечерний курьер вчера в 11:27
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Шоу-бизнес
Петров поделился трогательным фото с Милославской и котенком
Актер заявил, что у них каждый день — праздник Популярный актер Александр Петров сегодня поделился с подписчиками милейшей фотографией, на которой запечатлены он, его девушка, актриса Стася Милославская, и их маленькая кошечка Саманта, которую они взяли из приюта.
WomanHit.ru 05:42
Здоровье
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Здоровье
В ЯНАО и Тюменской области коронавирусом заразилось еще 75 человек
Общее число инфицированных – 3540 человек В Тюменской области и ЯНАО за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев COVID-19 – 37 и 38 соответственно.
Правда УрФО 04:18
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
Lenta.ru 06:10
Общество
Воздух в России рекордно загрязнился
В России побит рекорд по количеству случаев высокого загрязнения воздуха.
Lenta.ru 05:01