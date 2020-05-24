Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Bloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

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Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

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Страховые выплаты получили первые семь зараженных саратовских медиков

На вечер пятницы страховые выплаты получили всего семь саратовских медиков, заболевших коронавирусной инфекцией.
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Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии

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Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
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Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
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В ЯНАО и Тюменской области коронавирусом заразилось еще 75 человек

Общее число инфицированных – 3540 человек В Тюменской области и ЯНАО за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев COVID-19 – 37 и 38 соответственно.
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У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

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Воздух в России рекордно загрязнился

В России побит рекорд по количеству случаев высокого загрязнения воздуха.
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