Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в форме видеосвязи пообщался с главным врачом Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Астрахани Еленой Котельниковой.
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В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

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В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
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Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
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Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

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Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
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