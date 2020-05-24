Экономика
Lenta.ruРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ruвчера в 11:35
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Общество
Крупнейшие авиакомпании резко снизили цены
Все крупнейшие авиакомпании -- «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair -- резко снизили цены билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города России, подсчитали «Ведомости».
Коммерсантъ 06:15
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Происшествия
СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе
К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
Происшествия
Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили
Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Николозом Басилашвили, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
Культура
Реалистичные 3D-модели из «Симпсонов» напугают любого
Турецкий художник Хоссейн Диба создает 3D-модели персонажей из кино и мультфильмов в своем Instagram-аккаунте.
Ридус 04:45
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
BFM.ru вчера в 08:52
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
Разводу вопреки: Дмитрий Исхаков приехал на дачу к Полине Гагариной
Гагарина и Исхаков показали кадры из их загородного дома. Дмитрий занялся благоустройством участка и собрал полный контейнер клубники.
Городовой 05:01
Здоровье
Главный врач Центра медицины катастроф заболела коронавирусом
Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в форме видеосвязи пообщался с главным врачом Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Астрахани Еленой Котельниковой.
Astrakhanpost.ru 06:23
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 06:10
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на нехватку денег
Пожаловалась на катастрофическую нехватку средств и актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова.
Bimru.ru 02:48
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Шоу-бизнес
Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики
Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
Полиция в Домодедово задержала двух мужчин, устроивших драку на борту самолета, прилетевшего в Москву из Сочи.
РБК вчера в 17:38
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Общество
Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина
Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
Шоу-бизнес
Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной
Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва 05:49
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Общество
Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений
Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 23:57
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33