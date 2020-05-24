Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
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с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg
 со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".
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