с чего всё началось

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".

Происшествия В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Политика На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 8

Здоровье В России выросла смертность трудоспособного населения В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. 1

Экономика В России повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.

Армия и оружие НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе. 3

Общество Первый министр энергетики России умер от коронавируса Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.

Театры Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа, а театральный сезон откроют вовремя.

Финансы Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. 920

Происшествия В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов. 37

Общество В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки. 3

Общество Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение. 996

Общество ФАС проверит наличие сговора «Магнита» с другими торговыми сетями Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства в 56 регионах проверить наличие сговора между торговой сетью «Магнит» и другими сетями.