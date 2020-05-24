Экономика
Piter.tvРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
Читать в источнике
Оценить242
с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".Газета.Ruвчера в 15:52
Подробнее о событии
Показать все источники
России предсказали тяжелейший кризис с «драматическим» падением доходов
Московский Комсомолецвчера в 07:14
Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ru24 мая в 11:35
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Газета.Ru 05:38
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Осквернение вандалом мемориала ВОВ в Подмосковье попало на видео
На территории Черноголовки в Московской области неизвестный мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны.
News.ru вчера в 09:41
Экономика
В России повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой
Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Армия и оружие
НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии
В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
Происшествия
В смертельное ДТП под Воронежем попала компания молодёжи
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 18:24
Киберспорт
Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая
CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Политика
В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды
URA.Ru вчера в 20:40
Общество
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет.
РБК 05:41
Театры
Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа
Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа, а театральный сезон откроют вовремя.
Общественное телевидение Приморья 03:54
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Общество
Около 54 тыс. нарушений зафиксировано в Москве через «Социальный мониторинг» с середины апреля
Порядка 54 тыс. нарушений было зафиксировано в Москве с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг» для контроля за больными коронавирусом.
Агентство Москва 05:38
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Общество
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.
RT на русском вчера в 21:39
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
ФАС проверит наличие сговора «Магнита» с другими торговыми сетями
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства в 56 регионах проверить наличие сговора между торговой сетью «Магнит» и другими сетями.
Известия 05:43
Здоровье
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
Авто
ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла
Новое поколение снятой с производства ГАЗ-3105 завод впервые представил в далёком 1998 году.
Российская газета 01:30
Армия и оружие
Обозреватель (Украина): грызли мерзлую воду, но «обломали» врага. Как «киборги» ДАП отчаянно воевали за Украину (Обозреватель)
Оборона ДАП длилась 242 дня — с мая 2014-го до 22 января 2015 года. Защищая донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных.
ИноСМИ 02:30
Энергетика
Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Вести.Ru 05:30
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Футбол
Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
Евро-футбол.ру 01:11
Общество
Трое захваченных пиратами россиян освобождены в водах Бенина
Трое захваченных ранее пиратами граждан находятся в удовлетворительном состоянии. Захваченные пиратами граждане России были освобождены.
Политическая Экспертиза 03:48
Происшествия
Вертолёт ВКС России совершил жёсткую посадку на Чукотке
Вертолёт Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершил жёсткую посадку в районе аэродрома Угольные Копи на Чукотке.
RT на русском 04:15