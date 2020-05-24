с чего всё началось

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России. 102

Политика Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова. 1,9K

Энергетика Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов. 241

Происшествия В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов. 33

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 508

Общество Глава Минстроя Якушев вышел на работу после коронавируса Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.

Происшествия Названа причина крупного пожара в поселке под Самарой Причиной пожара в поселке Яицкое, где загорелись 11 частных домов, стала неисправная проводка и загоревшийся от нее подвесной потолок в одном из домов. 21

Общество Захваченные пиратами россияне у берегов Бенина освобождены В МИД РФ сообщили о том, что пираты отпустили троих россиян, которых около месяца назад захватили на контейнеровозе «Томми Ричер» в территориальных водах Бенина.

Общество Мишустин призвал россиян провести отпуск в России Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер. 2,8K

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,4K

Общество Возраст начисления надбавки к пенсии предложили снизить В Госдуму внесён законопроект, согласно которому предлагается снизить возраст начисления надбавки к пенсии россиян, сообщает ИА DEITA. 1,7K

Гаджеты Названы лучшие бюджетные смартфоны Как рассказал «Прайм» IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, бюджетные смартфоны, которые бы полностью соответствовали запросам пользователей, можно найти в ценовой категории «до 10 тысяч рублей». 9

Экономика Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,3K

Энергетика Как будут повышаться коммунальные тарифы на Украине С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.

Политика На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 8

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13