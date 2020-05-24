Экономика
Piter.tvРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
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с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".Газета.Ru15:52
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
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Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
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140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
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RuNews24.ru 13:55
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
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США во время холодной войны провели в различных странах 70 операций, направленных на смену режима.
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РИА Новости вчера в 23:44
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с планированием поездок за рубеж.
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Экономика
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Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Политика
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«Господин Зеленский должен опасаться подстрекательства к беспочвенной партизанской кампании против господина Байдена, которое может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США», — пишет газета.
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Как заявил заместитель мэра Страсбурга и глава местного департамента спорта Серж Элер, до сих пор не установлено, проходил ли матч между официальными футбольными клубами районов или речь идет о дворовых командах.
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В Москве не заработали в срок ни один из пяти временных госпиталей для инфицированных коронавирусом
Строительство временных госпиталей, по подсчетам «Открытых медиа», могли обойтись московскому бюджету в миллиарды рублей.
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Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
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Южный ветер сменится на западный, его скорость составит 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, в северных районах – до 25 м/с.
Толк 19:36
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Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
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Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино
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Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
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Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России
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Армия и оружие
«Каракурт» под «Панцирем»: сколько малых ракетных кораблей скоро получит Балтийский флот
В ближайшее время Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт" и проведет испытания морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь".
BaltNews.ee вчера в 15:00