с чего всё началось

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".

Армия и оружие Число заразившихся коронавирусом российских военных составило 1 457 В российской армии и военных учебных заведениях коронавирусом заражены более 2,1 тысячи человек, из них 1 457 являются военнослужащими, сообщается в бюллетене Минобороны. 270

Авто В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем 140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч. 35

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии. 9

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая. 13

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 130

Политика Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов США во время холодной войны провели в различных странах 70 операций, направленных на смену режима.

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 6

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 1K

Политика Зеленскому пригрозили разрывом отношений между Украиной и США из-за Байдена «Господин Зеленский должен опасаться подстрекательства к беспочвенной партизанской кампании против господина Байдена, которое может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США», — пишет газета.

Футбол Французы массово «отфутболили» карантин в Страсбурге Как заявил заместитель мэра Страсбурга и глава местного департамента спорта Серж Элер, до сих пор не установлено, проходил ли матч между официальными футбольными клубами районов или речь идет о дворовых командах.

Общество Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. 194

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,1K

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". 1